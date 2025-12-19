주진우 “北이 남쪽 북침 걱정?…李, 어느 나라 통수권자인가”

주진우 국민의힘 의원은 19일 페이스북을 통해 “이재명 대통령이 국군통수권자로서 하기 힘든 망언들을 쏟아냈다. 안보관이 심각하게 안일하다”고 지적했다.
주 의원의 이 같은 지적은 이날 이 대통령이 정부서울청사에서 열린 외교부, 통일부 업무보고에서 ‘북한은 혹시 남쪽이 북침하지 않을까 걱정해서 3중 철책을 친다고 한다’는 발언을 염두에 둔 것이다.
주 의원은 “북한이 원수인 척하느라 핵무기 개발하고, 천안함 폭침하고, 우리 공무원을 피살했나? 북한은 주적이다”라며 “북한은 독재 세습 체제의 유지를 위해 각종 무력 도발을 감행했다. 그동안 대한민국이 잘못 대처해 그런 것인가”라고 말했다.
이어 “(이 대통령은) ‘6. 25. 남침’을 ‘1950년 전쟁’으로 표현하고, ‘북한과의 소통이 쉽지 않다. 일종의 업보다’고 말했다”며 “북한의 무력 도발을 대한민국 탓으로 돌리지 마라. 어느 나라 통수권자인가”라고 비난했다.
그러면서 “그동안 북한을 자극한 것이 미안해서 800만 달러 책갈피에 숨겨 김정은한테 바쳤어?”라고 했다. 주 의원이 언급한 ‘800만 달러 책갈피’는 김성태 전 쌍방울 회장이 이재명 당시 경기도지사의 방북 자금 800만 달러를 책갈피 등에 끼워 국외로 반출했다는 의혹을 거론한 것으로 풀이된다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
