배경훈 과기부총리 “쿠팡 영업 정지 여부, 공정위와 논의”

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 17일 쿠팡 개인정보 유출 사고와 관련한 야당 질의에 쿠팡의 영업 정지 여부를 공정거래위원회와 논의하겠다고 밝혔다.
배 부총리는 이날 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 쿠팡 개인정보 유출 사고 관련 청문회에서 쿠팡의 영업 정지 여부에 대한 국민의힘 질의에 “일단 주무기관인 공정위에 (입장을) 전달했다”고 말했다.
다만 “먼저 해결해야 될 것이 민관 합동 조사를 빨리 마무리 짓고 발표하는 것”이라며 “공정위도 조사 결과를 갖고 판단할 것”이라고 부연했다.
“국민 불안이 높아지는 상황에서 영업 정지를 좀 더 적극적으로 논의할 생각이 없느냐”는 질문에는 “적극적으로 논의하겠다. 공정위와 현장 조사를 나갈 것”이라고 답했다.
앞서 2일 류제명 과기부 제2차관도 쿠팡 관련 긴급 현안질의에서 쿠팡 영업 정지 여부에 대해 “관계 기관과 적극 협의하겠다”고 말했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0