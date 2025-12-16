한동훈 “민주주의를 돌로 쳐죽일 수 없어”…김종혁 징계권고 비판

뉴스1

(서울=뉴스1) 신웅수 기자 = 이호선 국민의힘 당무감사위원장이 16일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 김종혁 전 최고위원에 대한 당원권 정지 2년 권고 결정에 대한 브리핑을 하고 있다. 2025.12.16/뉴스1 앞서 이날 이 위원장은 브리핑에서 김종혁 고양시병 당협위원장이 장동혁 대표에 대한 인격 모독을 했다는 등의 이유로 당 윤리위원회에 회부하기로 했다고 밝혔다. 이 위원장은 "당헌·당규 및 윤리규칙 위반 혐의로 윤리위에 회부하기로 했다"며 "징계 수위는 당원권 정지 2년으로 권고하기로 했다"고 했다.

친한계 한지아 의원도 이날 소셜미디어에 올린 글에서 당무감사위원회의 결정에 대해 “단순한 징계가 아니다”라며 “당의 생각과 다르다는 이유로, 불편한 목소리를 침묵시키려는 의도로, 표현의 자유를 당의 기준에 맞춰 선별적으로 허용하겠다는 위험한 신호”라고 했다.이어 “오늘의 결정은 자유민주주의를 수호하겠다는 정당이 정작 자유로운 생각과 의견의 표현을 징계로 통제하겠다는 입장을 공식화한 선례로 남을 것”이라며 “이는 민주주의 정당이 취할 수 있는 태도가 아니며 자유민주주의의 근간을 스스로 훼손하는 행위”라고 비판했다.