장동혁 “李정권 내란몰이 폭거 심판…독재 폭압 종식시킬 것”

장동혁 국민의힘 대표가 3일 “결국 국민이 독재를 이겼다”며 12·3 비상계엄 해제 표결 방해 의혹 혐의로 내란 특검(특별검사 조은석)이 청구한 국민의힘 추경호 의원에 대한 구속영장 기각의 의미를 강조했다.
장 대표는 이날 메시지를 내고 “국민들께서 이재명 정권의 내란몰이 폭거를 준엄하게 심판하셨다. 대한민국에 법치가 살아있음을 확인했다”며 이같이 밝혔다.
그는 이어 국민이 이재명 정권에 정치보복과 국민탄압, 내란몰이를 중단하라고 명령하고 있다며 “반헌법적, 반민주적 내란몰이를 멈추지 않는다면 국민들께서 이 정권을 끌어내릴 것”이라고 주장했다.
한편 장 대표는 이날 국민의힘의 ‘새로운 미래’도 제시했다. 그는 “오늘은 계엄과 탄핵, 내란몰이의 어두운 과거에 마침표를 찍고 새로운 미래를 시작하는 날이 될 것”이라며 “자유민주주의의 새 길을 열겠다. 국민을 지키고 나라를 바로 세우기 위해 우리의 싸움을 멈추지 않을 것”이라고 다짐했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
