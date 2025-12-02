[속보]李 “한국 핵무장 시도 비현실적…핵 없는 한반도 추구할 것”

이재명 대통령이 북한과의 군사적 긴장을 낮춰 한국의 ‘분단 리스크’를 극복해야 한다고 했다. 이어 북한과 공동 성장할 수 있는 협력을 추진하겠다고도 강조했다.
2일 이 대통령은 민주평화통일자문회의 출범 회의에 참석해 “전쟁 종식과 분단 극복, 온전한 평화 정착은 우리의 민주주의를 완성하는 길”이라며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 남북간 소통 채널이 단절돼 이를 복구해야 한다고 했다. 그는 “유독 남과 북은 대화와 협력 없이 서로 적대하고 갈등 중”이라며 “남북 대화는 유례없이 장기간 중단돼 있고, 북측은 ‘적대적 두 국가관계’를 내세우고 있다”고 했다.
그러면서 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄이 남북 관계에 악영향을 끼쳤다고도 지적했다. 이 대통령은 “일부 정치세력은 분단을 빌미로 민주주의를 억압하고, 국내 정치 상황을 왜곡했다”며 “급기야 계엄을 위해 전쟁을 유도하는 위험천만한 시도까지 했다”고 했다. 윤 전 대통령이 계엄의 명분을 쌓기 위해 벌인 것으로 의심받는 ‘북한 무인기 침투’ 사건을 거론한 것으로 풀이된다.
이 대통령은 “국민주권 정부는 서로에게 이익이 되지 않는 대결과 적대에서 벗어나 남과 북이 평화롭게 공존하며 공동성장하는 미래를 향해 나아갈 것”이라고 강조했다.
그러면서 한반도 긴장 완화와 평화 공존이라는 두 가지 목표를 달성하겠다고 했다. 이 대통령은 “대결의 최전선인 군사분계선 일대에서의 군사적 긴장을 낮추고, 우발적 충돌 가능성을 없애기 위해 필요한 조치들을 적극적이고 선제적으로 취해 나갈 것”이라고 했다. 또 “핵 없는 한반도를 추구할 것”이라며 “(한국이) 북측처럼 국제사회의 엄청난 제재를 감수하며 핵무장을 시도하는 것도 비현실적이고, 우리의 핵무장은 핵 없는 평화적 한반도 원칙에도 어긋난다”고 강조했다.
이 대통령은 단절된 남북간 대화도 복원할 것이라고 했다. 그는 “남북대화 복원은 평화 공존의 미래를 열기 위한 필수 조건”이라며 “허심탄회한 대화 재개를 위해 우선적으로 남북 간 연락 채널 복구를 제안한다”고 했다.
이어 “기후환경, 재난안전, 보건의료 등 세계적 관심사이자 남북 공동의 수요가 큰 교류협력사업부터 차근차근 시작할 것”이라고 했다.
