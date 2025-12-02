[속보]李 “한국 핵무장 시도 비현실적…핵 없는 한반도 추구할 것”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 12월 2일 15시 39분

글자크기 설정

민주평통자문회의 출범식 연설
“남북 평화롭게 공존하며 성장해야”

제22기 민주평화통일자문회의 출범식이 2일 경기도 고양시 킨텍스에서 열려 이재명 대통령이 축사를 하고 있다. 2025.12.2. 대통령실사진기자단
제22기 민주평화통일자문회의 출범식이 2일 경기도 고양시 킨텍스에서 열려 이재명 대통령이 축사를 하고 있다. 2025.12.2. 대통령실사진기자단
이재명 대통령이 북한과의 군사적 긴장을 낮춰 한국의 ‘분단 리스크’를 극복해야 한다고 했다. 이어 북한과 공동 성장할 수 있는 협력을 추진하겠다고도 강조했다.

2일 이 대통령은 민주평화통일자문회의 출범 회의에 참석해 “전쟁 종식과 분단 극복, 온전한 평화 정착은 우리의 민주주의를 완성하는 길”이라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 남북간 소통 채널이 단절돼 이를 복구해야 한다고 했다. 그는 “유독 남과 북은 대화와 협력 없이 서로 적대하고 갈등 중”이라며 “남북 대화는 유례없이 장기간 중단돼 있고, 북측은 ‘적대적 두 국가관계’를 내세우고 있다”고 했다.

제22기 민주평화통일자문회의 출범식이 2일 경기도 고양시 킨텍스에서 열려 이재명 대통령이 참석자들과 함께 애국가를 제창 하고 있다. 2025.12.2. 대통령실사진기자단
제22기 민주평화통일자문회의 출범식이 2일 경기도 고양시 킨텍스에서 열려 이재명 대통령이 참석자들과 함께 애국가를 제창 하고 있다. 2025.12.2. 대통령실사진기자단
그러면서 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄이 남북 관계에 악영향을 끼쳤다고도 지적했다. 이 대통령은 “일부 정치세력은 분단을 빌미로 민주주의를 억압하고, 국내 정치 상황을 왜곡했다”며 “급기야 계엄을 위해 전쟁을 유도하는 위험천만한 시도까지 했다”고 했다. 윤 전 대통령이 계엄의 명분을 쌓기 위해 벌인 것으로 의심받는 ‘북한 무인기 침투’ 사건을 거론한 것으로 풀이된다.

이 대통령은 “국민주권 정부는 서로에게 이익이 되지 않는 대결과 적대에서 벗어나 남과 북이 평화롭게 공존하며 공동성장하는 미래를 향해 나아갈 것”이라고 강조했다.

지난해 파주 맞은 편 북한 지역에 새롭게 정비를 마친 철조망과 감시탑. 고성에서 강 씨가 통과했던 감시탑과 구조가 같다. 동아일보 DB
지난해 파주 맞은 편 북한 지역에 새롭게 정비를 마친 철조망과 감시탑. 고성에서 강 씨가 통과했던 감시탑과 구조가 같다. 동아일보 DB

그러면서 한반도 긴장 완화와 평화 공존이라는 두 가지 목표를 달성하겠다고 했다. 이 대통령은 “대결의 최전선인 군사분계선 일대에서의 군사적 긴장을 낮추고, 우발적 충돌 가능성을 없애기 위해 필요한 조치들을 적극적이고 선제적으로 취해 나갈 것”이라고 했다. 또 “핵 없는 한반도를 추구할 것”이라며 “(한국이) 북측처럼 국제사회의 엄청난 제재를 감수하며 핵무장을 시도하는 것도 비현실적이고, 우리의 핵무장은 핵 없는 평화적 한반도 원칙에도 어긋난다”고 강조했다.

이 대통령은 단절된 남북간 대화도 복원할 것이라고 했다. 그는 “남북대화 복원은 평화 공존의 미래를 열기 위한 필수 조건”이라며 “허심탄회한 대화 재개를 위해 우선적으로 남북 간 연락 채널 복구를 제안한다”고 했다.

이어 “기후환경, 재난안전, 보건의료 등 세계적 관심사이자 남북 공동의 수요가 큰 교류협력사업부터 차근차근 시작할 것”이라고 했다.

#남북#북한#분단리스크#비상계엄#무인기 침투#한반도#평화#남북대화
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스