구의원, 구청 공무원에 “남들 먹을 때 먹고 크지 뭐했나”

부산 금정구 여당 구의원이 행정사무감사 과정에서 구청 공무원에게 “남들 먹을 때 같이 먹고 좀 크지!! 뭐했소”라고 발언한 이후 논란이 커지고 있다. 해당 구의원은 자신의 발언에 대해 “많은 분이 참석한 공식 회의에서 개인의 신체적 특징에 대해 언급한 것은 명백한 실수였다”며 사과했다.
금정구의회 더불어민주당 소속 조준영 구의원은 지난달 29일 전국공무원노동조합 부산본부 금정구지부 홈페이지에 올라온 사과문에서 “지난 행정사무감사 중 제가 한 발언으로 A님과 가족분들께 깊은 상처를 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다”며 “아무리 생각해 봐도 제 발언은 잘못이었다”고 했다.
그는 이어 “그 어떤 이유로도 정당화될 수 없는 경솔한 언행이었다”며 “A 님께서 느끼신 모욕감과 불쾌함, 그리고 가족분들께서 받으신 상처를 생각하니 제 자신이 부끄럽고 송구스럽다”고 했다. 그러면서 “한 사람의 인격과 존엄성을 존중하지 못한 제 언행을 깊이 반성한다”며 “특히 지방의회 의원으로서 공무원 여러분들과 상호 존중의 관계를 유지하고 모범을 보여야 할 위치에 있음에도 불구하고, 오히려 상처를 드린 점에 대해 무겁게 책임을 느낀다”고 했다.
그는 “공직자로서 마땅히 지켜야 할 품위와 신중함을 잃은 제 모습을 뼈아프게 반성한다”고 했다. 이어 “앞으로는 제 언행에 더욱 주의하고, 타인의 인격을 존중하는 자세를 잃지 않도록 항상 경계하겠다”며 “이번 일을 계기로 공직자로서 자신을 돌아보고 성찰하는 시간을 갖겠다”고 했다. 그러면서 “개인적으로 뵙고 사과는 드렸지만 A 님과 가족분들께 드린 고통과 상처에 대해 다시 한번 깊은 사과의 말씀을 드린다”고 했다.
조 구의원의 발언은 지난달 28일 노조 게시판에 금정구의회의 한 구의원이 행정감사 도중 공무원에게 부적절한 발언을 했다는 내용의 글이 올라오면서 알려졌다.
게시물에 따르면 해당 구의원은 구청 과장을 상대로 질의응답을 하는 과정에서 “과장님 잘 안 보입니다”, “눈이라도 좀 마주치게 틀어 앉아 보이소”라고 말했다. 이에 과장이 “예, 조금 틀어 앉았습니다”라고 답하자 해당 구의원은 과장을 향해 “아 과장님, 남들 먹을 때 같이 좀 먹고 크지 뭐했습니까?”라고 발언했다. 해당 과장의 키에 대해 언급한 것으로 풀이된다.
조 구의원의 발언에 대해 글쓴이는 “(발언을 들은) 과장은 해당 발언에 심각한 모욕감을 느꼈다”고 했다.
