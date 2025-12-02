구의원, 구청 공무원에 “남들 먹을 때 먹고 크지 뭐했나”

전국공무원노동조합 부산본부 금정구지부 홈페이지 갈무리 조 구의원의 발언은 지난달 28일 노조 게시판에 금정구의회의 한 구의원이 행정감사 도중 공무원에게 부적절한 발언을 했다는 내용의 글이 올라오면서 알려졌다. 조 구의원의 발언은 지난달 28일 노조 게시판에 금정구의회의 한 구의원이 행정감사 도중 공무원에게 부적절한 발언을 했다는 내용의 글이 올라오면서 알려졌다.

조 구의원의 발언에 대해 글쓴이는 "(발언을 들은) 과장은 해당 발언에 심각한 모욕감을 느꼈다"고 했다.

게시물에 따르면 해당 구의원은 구청 과장을 상대로 질의응답을 하는 과정에서 “과장님 잘 안 보입니다”, “눈이라도 좀 마주치게 틀어 앉아 보이소”라고 말했다. 이에 과장이 “예, 조금 틀어 앉았습니다”라고 답하자 해당 구의원은 과장을 향해 “아 과장님, 남들 먹을 때 같이 좀 먹고 크지 뭐했습니까?”라고 발언했다. 해당 과장의 키에 대해 언급한 것으로 풀이된다.