AI 전력이 커지면… 한국도 모병제로 갈까

국방·안보 분야에서 인공지능의 비중이 급격히 커지는 가운데, 한국의 병역 시스템까지 변화할 수 있다는 전망이 나왔다. 인공지능이 전쟁 양식을 바꾸는 ‘새로운 군사 혁명’으로 떠오르면서 실제 전장에서 AI가 어떤 역할을 하고 있으며, 한국은 어떤 준비가 되어 있는지가 주요 관심사로 떠오르고 있다.
이 같은 논의는 아리랑TV가 새롭게 선보이는 7부작 특별 방송 ‘Decoded: The AI Conversations’ 첫 회에서 다뤄진다. 제작진에 따르면, 이 프로그램은 한국 AI 산업을 이끄는 리더들과 함께 AI 기술의 본질과 미래를 쉽고 흥미롭게 풀어내는 토크 시리즈다. 진행은 아리랑TV 앵커 출신 김한울 아나운서가 맡고, 과학 커뮤니케이터 강성주 박사가 패널로 참여해 전문적 해석을 더한다.
첫 회에는 위성영상 AI 분석 기업 ‘SI Analytics’ 전태균 대표가 출연해 AI가 실제 전장에서 만들어내는 변화를 집중적으로 짚었다. 전 대표는 세계 각국이 무기 체계와 군사 운용에 AI를 적극 도입하고 있다고 설명하며, 미국의 클라우드 기반 군사 자산 운용 및 중국의 드론·로봇 중심 AI 전력을 사례로 소개했다.
강성주 박사 또한 “‘첫 AI 드론 전쟁’이라 불리는 러시아-우크라이나 전쟁에서 특히 자폭형 AI드론, 전장에 엄청난 영향을 주고 있다”고 분석하며 AI가 실전에서 이미 강력한 변수가 되고 있음을 강조했다.
전 대표는 “‘자주 국방 AI를 키우기 위해서는 데이터, 인프라, AI모델 세 가지가 필요한데, 이중 가장 만들기 어려운 것이 데이터”라고 답했다. 이어 “‘‘SI Analytics’는 AI로 위성 영상의 해상도와 품질을 높이고 분석하는 AI 파운데이션 모델을 자체 개발했다”고 밝혔다.
이날 방송에서 가장 주목받은 대목은 병역제도 변화 가능성에 관한 질문이었다. 강 박사가 “AI가 우리군에서 더 큰 역할을 하게 되면 징병제 시스템이 모병제로 바뀔 가능성도 있느냐”고 묻자 전 대표는 “충분히 그럴 가능성이 있다”면서 “앞으로는 AI와 인간 자원을 어떻게 섞어 편성할지가 중요해졌다”고 말했다.
전 대표는 “향후 10년의 전장은 AI전쟁이 될 것”이라며 “실시간으로 서로를 감시하고 인지하게 되면 결과적으로 전쟁을 멈추게 만드는 억지력으로 작동할 것”이라고 전망했다.
한편 ‘Decoded: The AI Conversations’는 12월 1일(월) 오전 9시 첫 방송을 시작으로 매주 월요일 동시간대 방영된다.
댓글 0