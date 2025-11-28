與김상욱 “당이 휴대전화 제출 요구해 불쾌…동료 못믿나”

사법개혁안 언론 유출 경위조사 언급
더불어민주당 김상욱 의원은 당의 휴대전화 제출 요구가 “불쾌감과 실망감을 준 것은 사실”이라고 털어놨다. 그러면서 “잘못된 요구이고 선례를 남겨서는 안된다는 생각에 거부했다”고 밝혔다.
“에너지 낭비 말고 할 일 집중하길”
28일 김 의원은 페이스북에 “‘정청래 당 대표가 제 핸드폰을 검사했다’는 취지의 언급이 며칠 새 많아졌다”며 이같이 말했다.
앞서 정청래 대표는 9월 초 ‘대법관 증원’ 등 사법개혁안이 언론을 통해 보도되자 유출 경위를 파악할 것을 사무총장과 윤리감찰단에 지시했다. 이후 당은 사법개혁 특위에 소속된 의원들을 찾아가 대면 조사하고 휴대전화 제출을 요구했다.
김 의원은 이번 사안에 대해 “1인 1표제 논쟁과 직접 관련되어 이루어진 일은 아니다”라며 “정청래 대표가 제게 직접 요구한 일도 아니다”라고 일축했다.
이어 “국민의힘에서 있었던 압박 경험 때문에, 민주당 입당 후 핸드폰 제출 요구가 제게 불쾌감과 실망감을 준 것은 사실”이라며 “동료 국회의원을 믿지 못한다는 오해 또는 심리적 압박을 주려 한다는 오해로 이어질 수 있기에 앞으로도 그런 시도는 없었으면 하는 개인적 바람”이라고 했다.
그러면서도 “사실과 달리 지나치게 확대해석돼 당의 화합을 저해하고 갈등을 유발하며 음모론으로 이어져서는 안 된다”라며 “지나친 확대해석과 의미 부여는 사실과 다른 평가를 가져올 수 있고, 당의 건강함을 지켜가는데도 도움이 되지 않기에 조심해야 한다”고 강조했다.
김 의원은 “민주당은 해야 할 일이 많다. 그렇기에 시간과 에너지를 낭비하지 않고 집중해야 하며, 소비적 분열과 갈등을 최소화해야 한다”며 “이번 일에 관해 민주당의 건강함을 더하고, 오해를 풀어가며, 더 발전적 생산적 화합에 도움 되기를 간절히 바란다”고 덧붙였다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
