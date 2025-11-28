추경호 체포동의안 가결… 계엄 관련 의원 처음

계엄해제 방해 혐의… 秋 “영장 창작”
12·3 비상계엄 해제 표결을 방해한 혐의(내란중요임무종사)로 내란 특검(특별검사 조은석)이 구속영장을 청구한 국민의힘 추경호 의원(3선·대구 달성)의 체포동의안이 27일 국회에서 가결됐다. 추 의원의 구속 여부는 이르면 다음 주초 법원의 영장실질심사를 거쳐 결정된다. 비상계엄과 관련해 현역 국회의원 체포동의안이 가결된 것은 처음이다.
이르면 내주초 구속영장 법원 심사
국회는 이날 오후 본회의에서 재석 180명 중 찬성 172명, 반대 4명으로 추 의원 체포동의안을 가결시켰다. 기권과 무효는 각각 2명이었다. 무기명투표로 진행되는 체포동의안 표결은 재적의원 과반 출석에 과반 찬성으로 의결된다. 국민의힘은 표결에 불참했다.
추 의원은 신상 발언을 통해 “특검은 원내대표로서의 통상적 활동과 발언을 억지로 꿰맞춰 영장을 창작했다”며 “계엄 당일 우리 당 국회의원 그 누구에게도 계엄해제 표결 불참을 권유하거나 유도한 적이 없다”고 밝혔다.
정성호 법무부 장관은 체포 동의 요청 이유에 대해 “추 의원은 의원들의 심의, 표결권 행사를 방해하는 등 비상계엄 해제를 막으려는 윤석열(전 대통령)의 내란행위에 협력하여 내란중요임무에 종사했다”고 설명했다.
이상헌 기자 dapaper@donga.com
