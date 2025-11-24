트럼프가 보이콧 한 G20… 첫날부터 “다자주의 회복”

‘정상선언’ 이례적 개막일 채택
자유무역 복원-기후위기 대응 강조… 美 뺀 회원국 대표 만장일치 서명
李 “WTO 체제, 모두의 이익 부합”… 韓, 2028년 G20 개최국 공식 확정
주요 20개국(G20) 정상들이 22일(현지 시간) 다자주의 정신 회복을 강조하는 ‘G20 남아프리카공화국 정상선언’을 채택했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 G20 보이콧을 선언한 가운데, 미국을 제외한 주요국들이 자유무역 회복과 기후 위기 대응을 강조하는 합의문을 발표한 것이다. 한국은 2028년 G20 정상회의 개최국으로 확정됐다.
미국을 제외한 G20 회원국 대표들은 남아공 요하네스버그에서 열린 정상회의 첫날인 이날 122개 항으로 이뤄진 ‘남아공 정상선언’에 서명했다. 정상들은 공동선언에서 “세계무역기구(WTO)에서 합의된 규칙들이 글로벌 무역을 촉진하는 데 핵심”이라며 “WTO 규범에 부합하지 않는 ‘일방적인 무역조치(unilateral trade measures)’에 대응한다”고 밝혔다. 트럼프 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등이 G20 정상회의에 불참한 가운데 미국발(發) 관세와 중국의 희토류 통제 등에 반대하는 공동선언을 채택한 것. ‘미국 우선주의’를 내건 트럼프 대통령은 의장국인 남아공의 인종차별 등을 주장하며 G20 정상회의 불참을 선언한 데 이어 다자주의 회복을 내건 정상선언문 채택에 반대했다.
정상선언에 동참한 이재명 대통령은 G20 정상회의에서 “성장 잠재력 제고를 위해서 예측 가능한 무역투자 환경을 조성해야 한다”며 “WTO의 기능 회복은 우리 모두의 이익에 부합한다”고 강조했다. 또 “국제사회는 기후 위기 대응 노력을 지속해서 강화해야 한다”며 “대한민국은 국제사회의 노력에 동참하기 위해 2035년 온실가스 감축 목표와 중장기 기후탄력적 발전 경로를 확정했다”고 했다. 미국의 보호무역 기조 속에 한국도 다자 자유무역 체제 유지의 필요성을 강조한 것이다.
한국은 이날 정상선언을 통해 2028년 G20 정상회의 개최국으로 공식 확정됐다. 한국의 G20 정상회의 개최는 2010년 이후 18년 만이다.
이 대통령은 나렌드라 모디 인도 총리, 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령 등과의 회담으로 ‘글로벌 사우스(Global South)’와의 외교 다변화에 시동을 걸었다. 이 대통령은 23일(현지 시간) 튀르키예 언론 인터뷰에서 “우리는 미국과 중국 사이에서 단순히 어느 한쪽을 선택하는 외교적 균형을 추구하기보다는, 경쟁·협력·도전이 교차하는 최근의 상황을 유연하고 다각적인 시각으로 평가하면서 국익에 초점을 맞춰 다양한 현안에 대응하고자 한다”고 밝혔다. 이 대통령은 23일 2박 3일간의 G20 일정을 마무리하고 마지막 순방지인 튀르키예로 출국했다.
