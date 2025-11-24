李 “통일 노하우 궁금”… 獨총리 “對中인식 궁금”

[G20 정상회의]
주요 20개국(G20) 정상회의 참석차 남아프리카공화국을 방문한 이재명 대통령은 22일(현지 시간) 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 프리드리히 메르츠 독일 총리와 취임 후 첫 연쇄 정상회담을 했다.
佛 마크롱-獨 메르츠와 정상회담
李, 마크롱엔 “관계 격상을” 제안
안보-AI-우주 등 협력 강화하기로
이 대통령은 이날 메르츠 총리에게 “대한민국은 독일의 경험에서 배울 것이 많이 있다”며 “어떻게 분단을 극복하고 통일독일을 이뤄냈는지 그 경험을 배우고 대한민국도 그 길을 가야 한다”고 강조했다. 그러면서 “혹시 숨겨 놓은 특별한 노하우가 있다면 꼭 알려 달라”고 웃으며 말했다.
이에 메르츠 총리 역시 웃으면서 “비밀 노하우는 없다”며 “북한에 대해서 궁금한 것이 많다”고 했다. 또 “대한민국의 대(對)중국 인식 역시 궁금하다. 저희도 대중국 전략을 고심 중이기 때문”이라고 언급했다. 대통령실은 이어진 비공개 회담에서도 이 대통령이 분단 극복과 통일의 경험을 가진 독일의 지지를 요청했다고 밝혔다.
이 대통령은 앞서 마크롱 대통령을 만나 “프랑스와 대한민국은 특별한 관계”라며 “양국 관계가 ‘전략적 동반자’ 관계로 한 단계 더 격상했으면 좋겠다”고 말했다. 또 “대한민국이 남침으로 위기를 겪을 때 파병을 통해 지원해 준 점에 대해 다시 감사드린다”고 했다. 이 대통령은 내년 한-프랑스 수교 140주년을 맞아 마크롱 대통령을 한국에 초청했다.
이에 마크롱 대통령은 “양국은 안보, 인공지능(AI), 우주, 원자력발전, 재생에너지, 퀀텀(양자 기술) 등 다양한 분야에서 협력해 나갈 수 있다고 생각한다”고 말했다. 또 “내년 방한을 준비하도록 하겠다”고 말했다.
신규진 기자 newjin@donga.com
