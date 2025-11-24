“美中 사이 단순히 한쪽 선택 안해… 균형 있게 관리”

[G20 정상회의]
李, 튀르키예 언론에 “방산 등 협력”
“남북대화 재개, 최우선 과제중 하나”
이재명 대통령은 23일(현지 시간) 튀르키예 언론 인터뷰에서 “이웃 국가 중국과의 관계도 균형 있게 관리해야 한다”고 밝혔다.
이 대통령은 23일 공개된 튀르키예 아나돌루통신과의 서면 인터뷰에서 ‘미중 사이에서 어떤 외교적 균형을 추구하고 있느냐’는 질문에 “미국과 중국 사이에서 단순히 어느 한쪽을 선택하는 외교적 균형을 추구하기보다는, 경쟁·협력·도전이 교차하는 최근의 상황을 유연하고 다각적인 시각으로 평가하면서, 국익에 초점을 맞춰 다양한 현안에 대응하고자 한다”고 했다. 이 대통령은 “서로를 배타적으로 대하는 접근보다는, 한미 동맹을 강화하는 동시에 한중 관계도 조화롭게 발전시켜 나가는 길을 모색하고자 한다”고 강조했다.
이 대통령은 한국의 자체 핵무장 추진 가능성에 대한 질문에는 “한국 정부는 핵확산금지조약(NPT) 체제 아래에서 핵무기 확산을 막고 핵에너지를 평화적으로만 이용한다는 원칙을 일관되게 지지한다”며 “한국은 NPT 체제를 충실히 이행하면서 비핵화 공약을 지켜 나갈 것임을 분명히 밝혔다”고 했다. 또 남북 관계와 관련해선 “대화를 다시 여는 일이 가장 중요한 우선 과제 가운데 하나다. 북한과 언제, 어떤 채널을 통해서라도 대화할 준비가 돼 있으며 대화의 문은 계속 열려 있을 것”이라고 밝혔다.
24일부터 1박 2일 일정으로 튀르키예를 국빈 방문하는 이 대통령은 레제프 타이이프 에르도안 대통령과의 정상회담에서 방산·원자력 분야 협력 강화 방안 등을 논의할 예정이다. 이 대통령은 “튀르키예는 한국의 단순한 생산기지가 아니라 혁신과 투자, 글로벌 경쟁력을 함께 키워 갈 전략적 파트너”라고 강조했다.
