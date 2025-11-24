與 “내란전담재판부 2심부터 도입땐 위헌소지 없어”

더불어민주당 전현희 최고위원이 23일 “내란전담재판부야말로 조희대 사법부의 내란 종식 방해를 막아낼 가장 확실한 안전장치”라며 “특검이 있으면 특판(特判)도 당연히 있어야 한다”고 주장했다.
전 최고위원은 이날 국회 기자간담회에서 “내란전담재판부를 반드시 도입해야 한다”며 이같이 강조했다. 최근 박성재 전 법무부 장관 등 12·3 비상계엄 주요 관련자들에 대한 법원의 구속영장 기각이 이어진 가운데, 내년 6월 지방선거를 앞두고 ‘내란 청산’에 변수가 없도록 하겠다는 취지로 풀이된다.
민주당은 이재명 대통령이 중동 순방에서 돌아오는 대로 내란전담재판부 논의를 본격화하겠다는 계획이다. 전 최고위원은 “당정대 의견 조율이 필요하기 때문에 대통령께서 순방에서 돌아오면 본격적인 논의가 시작되지 않을까 기대한다”고 전했다. 앞서 내란전담재판부 설치법은 당 지도부가 “국민 공감대를 얻어 처리할 것”이라며 논의가 중단된 상태였지만, 이달 21일 정청래 대표가 재추진을 공식화하며 다시 수면 위로 떠올랐다.
내란전담재판부는 내란 재판 2심을 맡을 서울고법에 설치되는 방안이 유력하다. 전 최고위원은 “1심에 도입하면 재판 도중 재판부 교체로 위헌 소지가 있다는 지적이 있어 2심부터 도입하자는 주장이 힘을 얻고 있다”고 밝혔다.
댓글 0