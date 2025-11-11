김병기, 檢반발에 “민주당 정권을 호구로 아나…전부 다 징계”

더불어민주당 김병기 원내대표가 ‘대장동 사건’ 항소 포기 논란과 검찰의 반발에 대해 “검찰이 이래도 되나. 전부 다 징계 처리해야 된다“고 말했다.
김 원내대표는 11일 오후 여야 원내대표단 회동 전 기자들과 만난 자리에서 “(반발 검사들을) 가만 안둘 것”이라며 “민주당 정권을 호구로 아나 봐”라고 말했다. 김 원내대표는 “이 건이 문제 있다고 치고 그걸 내부에서 얘기를 해야지 어떤 공무원이 외부에 이렇게 얘기를 하냐”며 “밖에서 보라고 하는 거 아니냐”고 했다.
이어 “자기네들 밖에다가 얘기하는 수단 아니냐”며 “그 머리 좀 좋은 데다 좀 쓰지”라고 했다. 그러면서 “검사장 지청장 또 평검사까지 이렇게 이제 대놓고 해보자는 거냐”며 “(징계 처리하고) 그 자리에 할 사람들 많다”고 했다.
김 원내대표는 “법무부 정성호 장관한테 다 징계하라 그럴 것”이라며 “그런데 통화가 안 돼”라고 했다.
김 원내대표는 항소 포기 결정에 대해 야당이 국정조사, 청문회 등을 요구하자 “하자는 거 다 (할 수 있다)”며 “그리고 하지 말자는 것도 할 것”이라고 했다. ‘하지 말자는 것이 무엇이냐’는 물음에 김 원내대표는 “일단 특검을 안 하려고 하겠지”라고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
