LG엔솔, 美서 또 3.9조원 계약 해지…열흘새 연매출 절반 날아가

포드 9.6조 이어 FBPS와 배터리 계약 물거품… 13.5조 수주 증발
LG에너지솔루션이 미국 배터리팩 제조사 FBPS와 체결한 약 4조 원 규모의 배터리 모듈 공급 계약을 해지하기로 했다. 앞서 미국 완성차 업체 포드와의 9조6000억 원대 공급 계약 해지에 이어, 열흘도 안 되는 기간에 조 단위 공급 계약이 잇따라 무산됐다.
26일 LG에너지솔루션은 FBPS의 배터리 사업 철수로 인해 지난해 4월 체결한 전기차 배터리 모듈 공급 계약을 상호 협의로 해지한다고 공시했다. 해지 금액은 26억8500만 달러(3조9217억 원)다. 지난해 4월부터 2031년말까지 맺은 전체 계약액(27억9500만 달러) 중에서 이미 이행된 1억1000만 달러를 제외한 잔여 분이다.
FBPS는 독일 프로이덴베르크그룹을 모기업으로 둔 배터리 조립 업체로, LG에너지솔루션으로부터 모듈을 공급받아 팩으로 조립한 뒤 전기버스·전기트럭 등 상용차 업체에 납품할 계획이었다. 그러나 전기차 캐즘(수요 정체) 영향으로 배터리 사업에서 철수하면서 계약 해지에 이른 것으로 알려졌다.
LG에너지솔루션은 이번 계약 해지에 따른 재무적 영향은 제한적일 것이라는 입장이다. 기존 생산 라인에서 생산 가능한 공급 계약인 만큼, 다른 고객사로의 전환 판매가 가능하다는 설명이다.
다만, 글로벌 완성차 업체들이 전기차 사업을 축소하거나 철수하는 움직임을 보이면서 전기차용 배터리 수주 축소가 당분간 이어질 수 있다는 우려가 제기된다. 국내 업체들의 공급 계약이 추가로 해지될 가능성도 높다. 이에 전기차 외에 에너지저장장치(ESS) 등으로 사업 포트폴리오를 다변화해야 한다는 지적도 나온다.
앞선 이달 17일 LG에너지솔루션은 포드와 체결한 약 9조6000억 원 규모의 전기차 배터리 셀·모듈 공급 계약을 해지한다고 공시한 바 있다. 이번 FBPS 계약까지 합하면 열흘도 안 되는 기간에 약 13조5000억 원 규모의 공급 계약이 무산됐다. 이는 LG에너지솔루션의 지난해 매출(25조6196억 원)의 절반을 넘는 수준이다.
배터리 업계 관계자는 “전기차 수요 둔화로 계약 물량 취소 사례가 추가로 발생할 가능성을 배제하기 어렵다”며 “일부 업체들은 전기차용 생산 라인을 ESS용으로 전환하는 등 대응에 나서고 있다”고 말했다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0