‘마약 혐의’ 황하나 구속…법원 “증거인멸 우려”

마약 투약 혐의로 수사선상에 오른 상태에서 해외로 도피했다가 체포된 남양유업 창업주의 외손녀 황하나 씨(37)에 대해 구속됐다.
수원지방법원 안양지원(영장전담 부장판사 서효진)은 26일 오후 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의를 받는 황 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 “도망 및 증거인멸 염려가 있다”라며 구속영장을 발부했다.
황 씨는 안양동안경찰서에 입감돼 있다가 이날 오전 10시 반경 호송차를 타고 법원에 도착했다. 두꺼운 회색 패딩 점퍼를 입고 흰색 마스크와 점퍼에 부착된 모자로 얼굴을 가린 모습이었다. 도피 생활을 이어오던 황 씨가 대중 앞에 모습을 드러낸 건 2022년 말 형기를 마치고 출소한 뒤 약 3년 만이다.
그는 “마약 투약 혐의 인정하나” “수사를 피하려고 도피했나”, “마약을 어떻게 구했나”라고 묻는 취재진의 질문에 대답하지 않고 법원에 들어갔다.
황 씨는 2023년 7월 서울 강남에서 필로폰을 지인 등 2명에게 주사기를 이용해 투약한 혐의를 받고 있다. 경찰의 수사선상에 오른 상태에서 같은 해 12월 태국으로 도피했다. 경찰은 지난해 5월 인터폴에 청색수배(소재파악)를 요청하고, 황 씨의 여권 무효화 조처를 했다. 황 씨는 캄보디아로 밀입국해 지내 온 것으로 전해졌다.
그러던 중 황 씨의 변호사는 최근 경찰에 자진 출석하겠다는 뜻을 밝혔고, 경찰은 캄보디아로 건너가 황 씨의 신병을 인수하고 프놈펜 태초국제공항의 국적기 내에서 체포영장을 집행했다.
황 씨는 경찰 조사에서 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.
경찰은 구속영장이 발부됨에 따라 황 씨가 지인에게 마약을 투약한 경위와 마약 취득 경로 등 자세한 범죄 사실에 대해 파악할 예정이다. 해외에 머무르는 동안 위법 행위를 저질렀는지도 살필 계획이다.
황 씨는 가수 겸 배우 박유천의 전 연인으로 SNS상에서도 관심을 모았다. 2015년 5∼9월 서울 자택 등에서 필로폰을 세 차례 투약한 혐의 등으로 재판에 넘겨져 2019년 항소심에서 징역 1년에 집행유예 2년 형을 받고 석방됐다. 하지만 이듬해 집행유예 기간에 다시 마약을 투약한 혐의로 기소돼 징역 1년 8개월을 선고받았다.
경찰 관계자는 “경찰 단계에서의 구속 기간(10일)을 모두 쓰게 될 것으로 보인다”라며 “내년 초 사건을 검찰에 송치할 예정”이라고 말했다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
