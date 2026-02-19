“귀경 열차서 울뻔했어요”…입석 아기 엄마에 자리양보한 부부

설 연휴 귀경길 열차 안에서 아기를 안고 서서 가던 여성이 중년 부부에게 자리를 양보받은 사연을 전했다.
직장인 익명 커뮤니티 ‘블라인드’에는 17일 ‘오늘 열차에서 울 뻔했습니다. 이런 분들이 계시네요’라는 제목의 글이 올라왔다. 해당 사건은 이날 오후 3시 47분경 경북 영주에서 서울 청량리로 향하는 열차에서 일어난 것으로 전해졌다.
글쓴이는 “오늘 열차에서 정말 평생 잊지 못할 일을 겪었다”며 “혹시나 그때의 고마운 분들께 제 마음이 닿을까 하는 마음으로 글을 남긴다”고 말했다. 그는 “명절이라 입석표밖에 구하지 못했고 입석 칸은 발 디딜 틈이 없었다”며 “유모차에 있던 아이가 계속 울어 결국 아기띠로 아이를 안고 서서 가게 됐다”고 상황을 설명했다.
이후 한 남성이 “어디까지 가세요? 빈자리 있는데 오세요”라고 말을 걸었고, 글쓴이는 단순히 좌석을 안내해주는 것이라 생각하고 그를 따라갔다. 남성이 안내한 자리에는 한 여성이 앉아 있었다. 그곳은 부부가 앉아 있었지만, 남성이 자신의 자리를 글쓴이와 아기를 위해 양보한 것이다.
글쓴이는 “순간 너무 당황했고 감사해서 울컥했다. 두 분은 한 좌석에 불편하게 앉으시면서 저와 아기에게 창가 자리를 권해 주셨다”며 “쉽게 받아들이기 어려울 정도의 배려였다. 생전 처음 받아보는 상황이라 마치 몰래카메라를 당하는 기분까지 들었다”고 말했다.
이어 “명절에 어렵게 구하신 좌석일 텐데 타인에게 선뜻 양보해주신 그 마음이 정말 큰 울림으로 다가왔다”며 “세상에 이런 배려가 가능한가 싶었다”고 했다.
글쓴이는 “청량리역까지는 1시간 30분 넘게 남아 있었기에 솔직히 마음 한편으로는 ‘내가 여기에 앉아도 되는 걸까’ 계속 고민이 됐다”며 “그런데도 두 분은 정말 괜찮다며 저와 아기를 창가에 앉히고는 의자 하나에 앉으면서 ‘이런 기회에 더 가까이 앉는 거죠’라고 웃어 주셨다”고 말했다.
글쓴이는 목적지에 도착한 뒤 부부에게 보답하고 싶어 연락처를 물었지만, 부부는 “아기를 잘 키우라”는 말만 남긴 채 자리를 떠난 것으로 알려졌다.
글쓴이는 이들 부부의 뒷모습을 찍은 사진을 올리며 “오늘 제가 양보받은 건 단순한 좌석이 아니라 삶을 대하는 태도를 선물받은 느낌이었다”며 “타인에게 같은 배려를 할 수 있을지 여러 번 생각해보게 됐다”고 말했다.
그러면서 “주변 가족이나 지인분들께서 이 글을 보신다면 진심으로 감사 인사를 전하고 싶다는 마음을 꼭 전달해주셨으면 한다”며 “실례가 되지 않는 선에서 감사의 마음을 전할 기회가 있길 바란다”고 덧붙였다.
사연을 들은 누리꾼들은 “아무나 하지 못하는 행동”, “그분들을 찾아서 보답하려 하지 말고 다음에 열차에서 어려운 사람들에게 자리를 양보하면 된다”, “부부의 따뜻한 마음과 배려에 괜히 눈물이 난다”, “대한민국 아직은 살 만한 곳이다” 등의 반응을 보였다.
