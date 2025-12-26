이혁재, 사기혐의 피소…“3억 빌린뒤 안 갚아”

개그맨 이혁재 씨(52)가 수억 원을 빌린 뒤 갚지 않았다는 내용의 고소장이 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.
인천 연수경찰서는 이 씨에 대해 사기 혐의로 수사 중이라고 26일 밝혔다. 경찰에 따르면 A 자산운용사 측은 지난 7월 ‘이 씨가 2023년 3억 원을 빌린 뒤 갚지 않고 있다’는 내용의 고소장을 경찰에 접수했다.
A 자산운용사 측은 이 씨가 인천시 미디어콘텐츠 특별보좌관을 지낼 당시 인천에서 시행될 사업 이권을 주겠다며 돈을 빌린 후 갚지 않았다고 주장한 것으로 전해졌다. 이 씨는 2022년 10월부터 1년 동안 무보수 명예직으로 특별보좌관을 지냈다. 하지만 이 씨는 직함을 이용해 돈을 빌린 것은 아니라고 부인하는 입장으로 알려졌다.
경찰은 최근 이 씨를 불러 조사하는 등 수사를 진행 중이다.
이 씨가 금전 문제로 피소된 건 이번이 처음은 아니다. 그는 2017년 전 소속사와의 대여금 반환 민사 소송에서 패소한 바 있다. 당시 재판부는 이 씨에게 소속사가 청구한 2억4000여만 원을 전액 지급하라고 했다. 2015년에는 지인에게 2억 원을 갚지 않아 피소됐다가 피해자가 고소를 취하하기도 했다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
