구글 직원 1000명, 사측에 “ICE와 계약 중단을”

1000명이 넘는 구글 임직원이 미국 이민세관단속국(ICE)과 세관국경보호국(CBP) 등 이민 단속 기관과의 협력 중단을 회사 측에 촉구했다. 이들은 6일(현지 시간) ‘ICE에 반대하는 구글러(구글 직원)’ 웹사이트를 통해 이 같은 성명을 밝히며 “구글이 이민당국의 감시와 폭력, 억압에 힘을 실어주는 공모 행위를 즉각 중단해야 한다”고 주장했다.
이들은 성명에서 이민 단속을 위해 미네소타주에 투입된 ICE, CBP 요원들에 의해 숨진 시민권자들을 언급하며 “두 기관은 미 전역에서 국내법은 물론 시민권과 인권을 유린하고 있다”고 했다. 그러면서 “구글은 국토안보부, ICE, CBP와 맺고 있는 모든 계약과 협력 내용을 공개하고, 이런 파트너십에서 철수해 우리의 노동이 수치스럽게 사용되는 것을 끝낼 것을 촉구한다”고 했다.
이들은 구글이 자사 서비스를 통해 도널드 트럼프 행정부의 반이민 정책을 지원하고 있다고도 지적했다. ICE, CBP의 감시 시스템이 구글 클라우드를 통해 구동되고, 국토안보부와 CBP가 구글의 생성형 인공지능(AI)을 조직 운영에 활용하고 있다는 것. 또 구글이 플레이스토어에서 이민단속 경보를 보내주는 앱을 차단하고, ICE 요원 채용 및 불법이민자 추방 광고의 유튜브 게재를 허용했다고 지적했다.
이번 온라인 성명에는 구글 직원 1004명이 참여했다. 이번 성명에는 사내 아이디와 소속 부서 등을 적어야 해 사측의 보복을 우려한 직원들은 참여하지 않은 것으로 알려졌다.
