“OH BABY”…이시언·서지승, 결혼 4년만에 임신

배우 이시언의 아내인 배우 서지승이 임신한 것으로 확인됐다. 두 사람이 결혼 4년 만에 부모가 되는 것이다.
26일 이시언의 소속사 스토리제이컴퍼니에 따르면 이시언의 아내 서지승이 임신했다. 출산은 내년으로 예정돼 있다. 2021년 12월 결혼한 두 사람이 부모가 되는 것이다.
이시언은 25일 소셜미디어를 통해 아내 서지승의 임신을 간접적으로 알렸다. 풍선으로 ‘오 베이비(OH BABY)’라는 문구를 만들어 찍은 사진을 올린 것이다. 사진에는 남자아이 모양의 풍선도 있었다.
이시언은 올 6월 예능 프로그램에서 2세 계획을 밝혔다. 그는 MBC 예능 ‘태어난 김에 세계일주4’에서 “다들 생각하는 새로운 가족 계획을 올해부터 마음 먹었다”며 “올해든 내년이든 꼭 이뤄졌으면 좋겠다”고 말했다.
이시언과 서지승은 2021년 12월 제주도에서 소규모로 결혼식을 올렸다. 유명 웹툰 작가이자 방송인인 기안84, 모델 겸 방송인 한혜진 등이 하객으로 결혼식에 참석했다.
이시언은 2001년 영화 ‘신라의 달밤’으로 데뷔했다. 드라마와 영화 뿐만 아니라 MBC ‘나 혼자 산다’ 등 예능에서도 활약했다. 내년 공개 예정인 넷플릭스 시리즈 ‘사냥개들2’로 시청자와 만날 예정이다.
서지승은 드라마 ‘반올림’을 통해 데뷔했다. 드라마 ‘백만장자와 결혼하기’ 등에 출연했다. 서지승의 둘째 언니는 전직 프로게이머 서지수다.
