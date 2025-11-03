이해찬 “北 적대적 입장 인정하지만, 통일 포기해선 안돼”

이해찬 신임 민주평화통일자문회의(민주평통) 수석부의장이 3일 북한의 ‘적대적 두 국가론’에 대해 “북한의 입장을 인정하면서도 통일정책이 바뀌어선 안 된다”고 밝혔다.
이 수석부의장은 이날 서울 중구 민주평통 사무처에서 열린 취임식 직후 기자간담회에서 “정동영 통일부 장관의 ’평화적 두 국가론‘에 대해 어떻게 생각하느냐”는 질문에 이같이 답했다. 이 수석부의장은 “1992년 유엔에 동시 가입하는 등 국제사회는 이미 (남북을) 두 국가로 분류하고 있다”며 “김정은 북한 국무위원장이 아예 (한국을) 적대시 국가로 규정하고 대화도 안하는 입장을 취하고 있는데 그런 입장을 인정은 하면서도 (영토가) 한반도와 부속 도서로 돼 있는 우리의 통일 정책은 포기해서는 안 된다”고 강조했다.
이 수석부의장은 ‘북한과 접점을 어떻게 마련할 것이냐’는 질문에 “북한과 중국·러시아의 관계가 예상한 것보다 접촉면이 넓어졌다. (북한이) 당분간 이쪽과의 관계를 넓혀가는 데 역점을 둘 것”이라며 “남쪽과는 거꾸로 벽을 치려고 하는데 남북이 직접 이야기하긴 어려울 것 같다”고 밝혔다. 그러면서 “남북관계 교류하는 쪽을 여러 번 관여해서 북쪽하고도 잘 아는데 서로 간에 대화를 통해서 공존할 수 있는 그런 관계를 맺도록 그렇게 하겠다”고 밝혔다. 이 수석부의장은 7선 국회의원 출신으로 김대정 정부 교육부 장관과 노무현 정부 국무총리를 역임했다. 문재인 정부 시기인 2018~2020년엔 더불어민주당 당 대표를 지냈다. 2018년 9월 3차 남북정상회담 당시 당 대표 자격으로 북한에 방문하기도 했다.
이 수석부의장은 이날 취임사를 통해 “평화통일에 대한 우리의 뜻은 결코 흔들릴 수 없다”고 강조했다. 이어 “우리는 국민과 함께 호흡하며 국내는 물론 해외까지 평화통일 운동의 기반을 다지는 노력을 계속 이어가야 한다”며 “특히 우리가 나아갈 방향은 ‘평화공존과 번영의 한반도’”라고 덧붙였다.
민주평통은 한반도 통일 정책 관련해 대통령에게 자문하는 대통령 직속기구다. 대통령이 의장을 맡고, 장관급의 수석부의장은 주로 여권 원로 인사가 맡아 왔다. 임기는 2년이다.
앞서 민주평통은 지난달 28일 22기 자문위원 2만2824명을 위촉했다. 이들은 2027년 10월 31일까지 2년간 활동한다. 자문위원 규모는 21기보다 840명 늘었다. 민주평통은 자문위원 1명당 국민 50명씩 통일정책에 대해 심층 인터뷰를 진행한 뒤 의견을 모아 이재명 대통령에게 ‘국민이 바라는 통일정책’을 제언하겠다는 계획이다. 방용승 민주평통 사무처장은 “예전과 다르게 모든 사업 방향들을 새롭게 잡아서 새로운 민주평통으로 거듭나려고 고민하고 있다”고 밝혔다.
댓글 0