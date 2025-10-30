정동영 “판문점 집기도 갖춰놨는데…北美정상, 시기-장소의 문제”

정동영 통일부 장관이 28일 서울 여의도 국회 외교통일위원회에서 열린 외교부·통일부 등에 대한 종합감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. 오른쪽은 조현 외교부 장관. 2025.10.28/뉴스1

이 대통령이 회담에서 핵추진잠수함 연료 공급을 요청하고, 트럼프 대통령은 잠수함 건조 승인으로 화답한 데 대해 정 장관은 “나라의 국방을 책임진 대통령으로 미국에 대해 당당하게 요구한 것”이라며 “자주 국방 차원”이라고 했다.