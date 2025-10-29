“고릴라 그림, 맛집 정리, 게임”…국감 중 ‘딴짓’하는 의원들

국정의 방향을 점검하는 가장 중요한 국정감사(국감)가 일부 의원들의 ‘딴짓’으로 얼룩지고 있다. 회의장에서는 정책 질의 대신 그림을 그리거나 모바일 게임을 하는 장면까지 포착돼 “국민 앞에서의 품위가 사라졌다”는 비판이 나온다.
● ‘고릴라 스케치’ 논란 유영하 의원 “아무 의도 없었다”
27일 독립언론 ‘미디어몽구’가 공개한 영상에 따르면, 국민의힘 유영하 의원은 국감 도중 노트북 화면에 띄운 고릴라 이미지를 따라 그리는 모습이 포착됐다. 당시 회의는 금융위원회와 금융감독원을 상대로 부동산 정책을 점검하던 자리였다.
유 의원은 “고릴라를 그린 데는 아무 의도도 없었다. 그냥 한 번 그려보고 싶었다”며 “연필로 색칠하느라 몇 십 초 더 걸렸다”고 해명했다. 처음에는 “입장이 없다”고 했지만, 논란이 커지자 “명백한 실수이며 변명의 여지가 없다”고 SNS를 통해 사과했다.
● “맛집 정리, 모바일 게임”…국감장서 반복되는 ‘딴짓’
이 같은 ‘국감 중 딴짓’이 포착된 것은 이번이 처음이 아니다.
작년 10월, 국회 방송통신위원회 국감에서는 신성범 국민의힘 의원이 동료 의원의 질의 도중 ‘맛집 리스트’를 작성하는 모습이 보여졌다. 누리꾼들 사이에서는 이 리스트의 제목인 ‘슴슴하지만 가슴…’이 화제가 돼 ‘국회의원도 가는 찐맛집’으로 알려지기도 했다.
당시 회의에서는 방통위원장의 불출석 문제로 여야가 충돌하고 있었다.
2020년에는 더불어민주당 강훈식 의원이 산업통상자원중소벤처기업위원회 국감장에서 모바일 게임 ‘캔디크러쉬’를 하는 장면이 카메라에 잡혔다. 그는 “두말할 여지 없이 내 잘못”이라며 사과했지만, 2017년에도 같은 게임을 하다 적발된 바 있다.
이 밖에도 2022년 권인숙 의원이 본회의장에서 체스 게임을 하다 사과했고, 2014년에는 새누리당 권성동 의원이 국감 중 비키니 사진을 보는 장면이 찍혀 논란이 됐다.
● 딴짓이 ‘정치 생명’ 흔든 사례도
국회 회의 중 사적 행동은 단순 해명으로 끝나지 않고 정치적 타격으로 이어지기도 했다.
지난 26일 더불어민주당 최민희 의원은 본회의 도중 보좌진과 ‘딸 결혼식 축의금 명단’을 주고받는 문자가 포착됐다. 최 의원은 “논란 소지가 있는 일부 금액을 반환하려던 과정이었다”고 해명했다.
2023년에는 김남국 의원이 국회 회의 중 가상화폐 거래를 한 사실이 드러나면서 윤리특별위원회로부터 ‘제명’ 요청을 받았다. 자문위는 김 의원이 상임위 및 소위 중 200회 이상 코인 거래를 한 것으로 확인했다.
2022년에는 권성동 당시 국민의힘 원내대표가 대정부질문 도중 윤석열 대통령과 텔레그램 메시지를 주고받는 장면이 포착돼 “이유를 막론하고 심려를 끼쳐 죄송하다”고 사과했다.
● 심할 경우 징계까지…”윤리 기준 강화 필요”
현행 국회의원윤리실천규범 제2조는 “국회의원은 품위를 손상하는 행위를 해서는 안 된다”고 규정한다. 그러나 ‘품위 손상’의 기준이 모호해 실제 징계로 이어진 사례는 거의 없다.
한양대 정치외교학과 김성수 교수는 “행위 자체만으로 징계하기는 어렵고, 정치 전략인지 단순 실수인지 구분하기도 애매하다”고 지적했다. 이어 “중요한 건 국민이 이런 사실을 알고 있는가”라며 “공식석상에서 딴짓을 하는 것은 국민을 무시하는 행위로 비칠 수 있다. 징계보다 더 무서운 건 국민의 투표이며, 언론이 꾸준히 감시해야 한다”고 강조했다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
