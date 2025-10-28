“日 기업, 미국에 4900억 달러 규모 투자…투자 분야 21곳”

CNN은 28일 하워드 러트닉 미국 상무부 장관과 모테기 도시미쓰 일본 외무상간 회담 결과 일본 기업이 4900억 달러를 미국에 투자하기로 했다고 보도했다. 투자 분야는 원자력 개발, 엔지니어링 및 건설 서비스, 반도체 및 인공지능(AI) 인프라 산업 전반이다.
러트닉 장관은 일본 외무상과의 협상 이후 도널드 트럼프 미국 대통령이 관세 정책을 시행한 것이 협상 타결에 도움이 되었다고 평가하면서 “이번 거래는 미국의 관세 정책과 일본과의 역사적인 무역 협정에 의해 만들어진 결과며 일본의 전략적인 투자 이니셔티브에 의해 추진된다”라고 말했다.
트럼프 대통령도 이날 양국의 주요 기업 최고경영자(CEO)들과 함께 사진을 찍고 투자 계약을 체결했다. 이날 자리한 기업은 미국 원전 기업 웨스팅하우스를 비롯해 GE베르노바, 벡텔, 소프트뱅크, 도시바, 캐리어 코퍼레이션, 킨더 모건, 미쓰비시 전기, TDK, 후지쿠라, 무라타 등이다.
트럼프 대통령은 양국의 투자 발표 자리에서 “우리는 방금 도요타가 100억 달러를 기여할 것이라는 소식을 들었다”라며 “최소 100억 달러를 기부할 또 다른 회사가 있는데, 나중에 공개할 것“이라고도 말했다. 이날 아사히신문은 일본 경제산업성이 미국에 투자할 분야가 21곳이라고 밝혔다고 보도했다.
일본 정부는 올 9월 미국과의 정상회담에서 미국에 5500억 달러를 투자하기로 하고 자동차 관세 25%를 15%로 낮췄다. 일본의 대미투자는 미국과 일본이 공동 참여하는 ‘협의위원회’와 미 상무장관이 의장을 맡는 ‘투자위원회’에서 투자 후보지를 결정하고 미국 대통령이 투자처를 선택하도록 합의했다 투자에 참여하는 일본 기업은 일본 국책 금융기관으로부터 대출과 보증 등을 받을 수 있다.
