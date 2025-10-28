與野, 김현지 국감출석 합의 불발…與 “오전만 출석” VS 野 “종일 출석”

김현지 대통령실 부속실장에 대한 국정감사 출석을 놓고 더불어민주당과 국민의힘이 협상을 벌였지만, 합의에 이르지 못했다. 민주당은 국회 운영위원회 국감날 오전에만 김 실장이 출석해야 한다고 했고 야당은 이를 두고 ‘사실상 불출석하겠다는 것’이라며 반발했다.
유상범 국민의힘 수석부대표는 28일 국회 운영위 증인·참고인 채택 여부를 두고 문진석 민주당 원내수석과 두 시간여 회의를 벌인 뒤 기자들과 만나 “김현지 출석 문제로 여야 간 의견 합의를 보지 못했고 결국 증인·참고인 채택은 하지 않는것으로 결론이 났다”고 밝혔다.
유 수석부대표는 “민주당에서는 김 실장에 대해 11월 6일 오전 중에만 증인으로 출석을 시키겠다고 했다. 잘 아시다시피 오전에 각종 업무보고가 진행되고 사실상 한 시간밖에 증인으로 출석하지 않는 것”이라고 지적했다.
이어 “형식적으로 ‘출석했다’는 명분쌓기용에 불과하다. 국민의힘 입장에선 적어도 주질의 시간 전체에 김현지 출석해서 질문에 답해야만 수많은 의혹 해소 가능하단 입장에서 적어도 주질의 시간 만큼은 참석하길 요구헀습다”고 덧붙였다.
민주당에선 이재명 대통령 일정이 오후 2시부터 시작돼 대통령을 보좌해야 하는 김 실장이 종일 국감장에 있을 수 없다고 주장했다. 문진석 수석은 이날 “김 실장은 대통령실에서 일한 지 3개월 됐다. 전례 없는 증인 신청이다”며 “심지어 김 실장의 남편까지 부르겠다는 것은 너무 심한 것 아닌가”라고 지적했다.
그러면서 “국민의힘은 총무비서관 재임 시절 대통령실 예산집행 및 인사 관련해 질의하겠다는 목적인데, 못 부를 이유가 없다”며 “다만, 대통령 일정 고려해서 오전 중 출석이 맞다는 것”이라고 했다.
문 수석은 이어 “국민의힘이 김현지 실장에 대한 국감 출석을 계기로 윤석열 전 대통령에 대한 국감을 무력화하고 있다”고도 지적했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0