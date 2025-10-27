‘4천피’ 돌파에…與 “자사주 소각 의무-배당소득 분리과세 등 추진”

코스피가 전 거래일보다 101.24오른 4042.83에 거래를 마친 27일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시돼 있다. 2025.10.27.

특위 소속인 민주당 이정문 의원은 “코스피 4000까지 오른 것은 여러 요인도 있겠지만 상법 개정도 큰 역할을 했다고 본다”면서 “자본시장법 개정 등 여러 후속 방안들이 이어져 코스피 5000을 달성할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.