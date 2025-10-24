고교 급식시간에 ‘김어준 유튜브’ 틀어줘 논란

부산서 급식실 TV로 송출…한동훈 “강제시청 안돼”
부산의 한 고등학교 급식실에서 식사 시간 김어준 씨의 친여 성향 유튜브 채널이 송출된 것으로 알려진 데 대해 국민의힘 한동훈 전 대표는 “고등학교 급식 시간에 한동훈 라방(라이브 방송)을 틀면 안 되듯이 김어준 유튜브를 틀어 ‘강제 시청’ 시키면 안 된다”며 “상식”이라고 했다.
개혁신당 “교육 공간은 정치 선전의장 아니다” 비판
한 전 대표는 24일 페이스북에 글을 올려 “고등학생들한테 밥 먹을 때 김어준 유튜브 강제 시청시킨다고 민주당 지지자가 되지 않는다”며 “특히 ‘밥 먹을 때’ 저런 거 보면 혐오감과 반감만 올라갈 것”이라고 했다.
앞서 부산의 한 고등학교의 급식실에서 TV를 통해 김 씨의 친여 성향 유튜브 채널이 송출된 것으로 알려졌다. 교육기본법 제6조는 ‘교육은 정치적·파당적 또는 개인적 편견을 전파하는 방편으로 이용되어서는 아니 된다’고 명시하고 있다.
개혁신당 정이한 대변인은 이날 논평에서 “학생들이 급식실에서 진보 성향 유튜브 프로그램인 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’을 강제로 시청해야 했다”며 “학생들이 왜 식사 시간에 김어준 얼굴을 강제로 봐야 되나”라고 했다.
그러면서 정 대변인은 “교사와 학생 모두 교육 공간에서 정치 선전 영상에 노출된다면 교육의 중립을 무너뜨리는 일”이라며 “교육은 정치 선전의 장이 아니다. 교사는 권력의 대변인이 아니다. 학생은 정치의 도구가 아니다”라고 강조했다.
