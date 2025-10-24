정청래 “오세훈 끝났다…정상적인 사회생활도 보장 어려워”

정청래 더불어민주당 대표는 24일 국회 행정안전위원회 국정감사에서 오세훈 서울시장과 ‘정치 브로커’ 명태균 씨의 대면을 두고 “오세훈 시장은 끝났다는 생각이 들었다”고 말했다.
정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “명태균 증인은 당당했고 오 시장은 11월 8일 특검의 오 시장과 명 씨 대질신문을 이유로 대부분의 질문을 회피했다. 제가 봐도 딱하고 옹졸했다”며 이같이 밝혔다.
이어 “오 시장은 아마도 인생 최대 위기이자 치욕스러운 날이었을 것”이라며 “웬만한 변호사도 커버가(도움이) 불가능하겠단 생각이 들었다. 다음 서울시장은커녕 정상적인 사회생활도 보장하기 어렵겠다는 생각이 들었다. 잘 이겨내기를 바란다”고 덧붙였다.
앞서 명 씨는 23일 서울시 국정감사에서 나와 오 시장과 대면했다. 오 시장은 2021년 4월 서울시장 보궐선거를 앞두고 명 씨로부터 미공표 여론조사 13건을 제공받고 자신의 후원자인 사업가 김 모 씨에게 비용을 대납하게 한 의혹을 받는다.
오 시장은 11월 8일 명 씨와의 대질신문을 이유로 사실관계에 대한 답변을 자제했고, 명 씨는 오 시장이 “울면서 부탁했다. 질질 짰다”며 그와 7번 만났다고 주장했다.
김영선 전 국민의힘 의원의 국회의원 선거 출마를 도운 대가로 김 전 의원으로부터 세비를 받았다는 의혹도 받는 명 씨는 오 시장과 김 전 의원의 관계에 대해 “올드 미스(김 전 의원)가 그렇게 사모해서 오세훈을 (서울시장으로) 만들려고 도와줬다”고 주장하기도 했다.
명 씨는 이날 한병도 더불어민주당 의원과의 질의 도중 “김영선이 이분(오 시장)한테 계속 문자를 보내요”라며 “제가 이런 이야기 해도 될까요. 연애편지가 나와요 거기”라고도 말했다.
이어 “그걸 보고 검사가 내용이 뭐냐고 물어봤다”며 “내가 오 시장을 왜 도와줍니까”라고 말했다. 김 전 의원과의 친분 때문에 오 시장을 도왔다는 취지다. 명 씨는 “(오 시장을 만난 자리에) 김영선이 다 있었다”고도 했다.
명 씨는 박덕흠 국민의힘 의원과의 질의에서도 “오 시장이 김 전 의원한테 그러면 안 된다”며 “내가 지금 여기서 다 까발릴까요?”라고 말했다. 이어 오 시장을 향해 “이야기해 보세요. 김 전 의원이 뭘 보냈는지 매일”이라고 묻기도 했다.
김 전 의원은 24일 김건희 여사의 자본시장법 위반 등 혐의 재판에 증인으로 출석하면서 “내가 명 씨에게 오세훈 전 의원이 다시 서울시장이 되면 좋겠다고 부탁했기 때문에 명 씨가 오 시장을 돕겠다고 나서서 두 번 정도 같이 만났다. 그 이후에는 명 씨가 오 시장을 만날 때 오라고 해서 배석한 적은 있다”고 말했다.
그러면서 “오 시장도 명 씨도 약간의 과장이 있는데 나올 얘기는 다 나왔다”며 “제가 자세히 얘기하는 게 더 오해를 불러일으킬 수 있기 때문에 조심스럽다”고 덧붙였다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
