내년 지방선거 “與 승리해야” 39% vs “野 승리해야” 36%

이재명 대통령의 지지율이 54%를 기록했다는 여론조사 결과가 17일 나왔다.
한국갤럽이 지난 14~16일 전국 만 18세 이상 1001명을 대상으로 이 대통령의 직무 수행에 관한 의견을 물은 결과 응답자의 54%가 ‘잘하고 있다’고 답했다. 이는 지난주보다 1%포인트(p) 하락한 수치다.
‘잘못하고 있다’는 부정 평가는 35%로 전주보다 1%p 올랐다. ‘의견 유보’는 10%로 집계됐다.
이 대통령의 국정 수행을 긍정 평가한 이유로는 ‘경제·민생’이 16%로 가장 높은 비중을 차지했다. ‘외교’가 15%, ‘소통’, ‘전반적으로 잘한다’ (8%) 등의 응답이 뒤를 이었다.
부정 평가 이유로는 ‘외교’(18%)를 가장 많이 꼽았다. 이어 ‘친중 정책/중국인 무비자 입국’(8%), ‘경제/민생’, ‘독재·독단’(7%)의 순이었다.
정당 지지도는 더불어민주당이 39%, 국민의힘은 25%를 기록했다. 민주당 지지율이 지난 주보다 1%p 상승했고, 국민의힘 역시 1%p 올랐다. 조국혁신당과 개혁신당은 각 3%, 진보당은 1%였다.
‘내년 지방선거 관련 두 가지 주장 중 어느 쪽에 더 동의하는가’라는 질문에 ‘여당 후보가 많이 당선돼야 한다’는 응답이 39%였다. ‘야당 후보가 많이 당선돼야 한다’는 응답은 36%로 집계됐다. 24%는 의견을 유보했다.
이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 12.1%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 볼 수 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0