李대통령 “게임산업, 4대 중독 규제로 中에 추월당해”

이재명 대통령은 15일 “게임에 대한 인식을 바꿀 필요가 있다. 게임을 산업으로 인식하고 이를 국부 창출과 일자리 마련의 기회로 만들자”고 했다. 이 대통령은 과거 박근혜 정부가 게임을 ‘4대 중독’으로 규제했던 사례를 언급하며 “이제는 정책 방향도 바꾸고, 우리가 기회로 만들어가야 되지 않을까 싶다”고 했다.
이 대통령은 이날 서울 성동구에 위치한 PUBG성수에서 K게임 현장간담회를 열고 이같이 밝혔다. 간담회에는 김정욱 넥슨 대표, 김창한 크래프톤 대표, 방준혁 넷마블 의장, 김택진 엔씨소프트 대표, 성준호 스마일게이트 대표, 배태근 네오위즈 대표 등 게임계 주요 기업 대표들이 참석했다.
이 대통령은 과거 성남시장 시절을 언급하면서 “당시에 정부의 기본적 마인드가 게임을 마약과 함께 4대 중독으로 규정해서 여기에 지원은커녕 억압하는 바람에 당시 중국보다 우리가 앞서 있다가 갑자기 확 추월을 당했던 게 아닌가 싶다”고 했다. 이어 ‘게임 중독’ 문제를 두고 “아직도 일부 국민이 걱정하시는 측면이 있다”면서도 “웹툰·애니메이션이 하나의 큰 산업이 돼 있지 않나. 이걸 억압한다고 해결되지는 않는다. 우리가 기회로 만들어야 되지 않을까 싶다”고 했다.
이 대통령은 게임 산업계가 요구하는 주52시간제에 예외 규정에 대해서는 “이게 양면이 있다”며 “개발자 입장에서는 노동 시간을 자유롭게 풀어줬으면 좋겠다고 하고, 개발에 참여하는 노동자들은 사장님 앞에서는 그렇게 말 안 하는데 뒤에선 ‘이러다가 죽겠다’ 하는 것도 걱정”이라고 했다. 그러면서 “현행 노동법 안에서도 충분히 3개월, 6개월 집약적으로 가능한 부분이 있지 않냐”고 말했다고 대통령실 강유정 대변인은 전했다.
댓글 0