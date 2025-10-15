위성락 “캄보디아서 구금된 국민 60여 명, 주말까지 송환 노력”

위성락 국가안보실장은 15일 캄보디아 현지에서 ‘온라인 스캠(사기)’ 범죄 단속 과정 중 구금된 한국인 약 60명과 관련해 “이번 주말까지 송환이 이뤄지도록 노력해 보려 한다”고 밝혔다.
위 실장은 이날 서울 용산 대통령실에서 기자간담회를 열고 “저희는 빠른 시일 내에 이분들을 다 서울로 데려오려는 입장”이라며 이같이 말했다.
위 실장은 “이렇게 정책 방향을 잡고 준비한 건 4~5일 됐다”며 “항공편 등 다 준비하고 있다. 캄보디아 측과 얼마나 빨리 진전되느냐(가 관건)”이라고 했다.
그는 “정부 차원에서 여러 대처를 하고 있지만, 캄보디아 내에서의 범죄 대응은 본질적으로 캄보디아 주권 사안이기 때문에 우리가 대응하는 데 일정한 한계가 있다”며 “우리 국민 중 불법 행위라는 것을 알면서도 자발적으로 발을 들인 경우도 많다”고 설명했다.
이어 “캄보디아 스캠 산업에는 다양한 국적의 20만 명가량이 종사하고 있다고 알려져 있고, 한국인이 일하는 숫자도 상당한 규모로 알려져 있다. 우리 국내 관련 기관에서는 1000명 남짓으로 보고 있다”며 “범죄 연루 가능성이 높기 때문에 그분들을 파악하고 데려오는 것을 정책 방향으로 삼고 있다”고 부연했다.
그러면서 “특히 올해 1월부터 8월 사이 현지 공관에 피해자 또는 친지들로부터 감금 정황이 있다는 신고가 많이 접수됐다. 그 사람들 명수는 330명 정도 된다”며 “전날 외교부에서 공개했듯 이 중 80%가량은 해결이 됐다. 그 이후 또 신고가 있고, 가변적이고, 신고처가 좀 다른 곳도 있기 때문에 외교부와 경찰청 간에 교차 확인 작업을 진행하고 있다”고 말했다.
위 실장은 경북 예천 출신 대학생이 캄보디아에서 납치·살해된 사건과 관련해선 “최근 캄보디아 측과 공동 부검 문제에 대한 합의가 잘 됐다”며 “조만간 공동 부검을 실시하고 국내로 운구가 가능할 것으로 보인다”고 밝혔다.
이어 “전날 대통령의 지시가 있어서 오늘 정부 합동대응팀을 급파하기로 했다”며 “오늘 저녁에 외교부 2차관과 경찰청 국수본부장, 법무부 인사 등으로 구성된 정부 합동팀이 출국할 예정”이라고 설명했다.
외교부는 이날 ‘캄보디아 취업사기·감금 피해 대응 태스크포스(TF)’를 공식 발족했다고 밝혔다. 이번 TF는 박일 전 주레바논 대사가 팀장이며 영사안전국, 아세안국, 개발협력국 등 외교부 내 관련 실·국이 참여해 구성됐다.
박 전 대사는 캄보디아에 체류하며 주캄보디아대사관 신임대사 부임 전까지 취업사기·감금 피해 대응을 위해 공관 관련 업무를 총괄하고 캄보디아 당국과의 협력을 이끌 예정이다.
위 실장은 캄보디아 정부의 수사 비협조 논란과 관련해 캄보디아에 대한 농업 공적개발원조(ODA) 사업비를 축소해야 한다는 일각의 주장에 대해선 “ODA와 이 문제를 직접 연관 짓고 있지는 않다”고 일축했다. 이어 “캄보디아의 경우 2025년 계획된 ODA 예산 사업에서도 비리가 감지됐기 때문에 조사하는 부분이 있고, 중단시킨 사업도 있다. 진행 중인 사업도 있다”며 “(진행 중인) 사업 중에는 경찰 치안 역량 강화도 있다. ODA는 나름의 이유와 근거로 추진하는 것이고, 다른 이슈와 연결 지어 수단으로 사용하진 않는다”고 선을 그었다.
그는 캄보디아 정부가 한국 측에 캄보디아 반체제 인사 송환을 요구하고 있다는 언론 보도에 대해선 “그 사안과 캄보디아 스캠 범죄 사안은 관련이 없다”고 말했다.
위 실장은 최근 범죄 피해가 빈발하는 캄보디아 지역에 대한 여행경보를 상향하는 방안도 추진하겠다고 밝혔다. 이재명 대통령은 전날 외교부 보고를 받고 이 같은 방안을 검토하라고 지시한 바 있다.
이번 사건을 계기로 캄보디아 국가에 대한 과도한 반감이 형성될 수 있다는 데 대해 위 실장은 우려를 표했다. 그는 “우리 국민이 충분한 경각심을 가지되 과도한 반감을 갖지 않도록 언론이 협조해달라”고 당부했다.
