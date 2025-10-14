장동혁 “‘존엄현지’ 실체 조금씩 수면 위로 떠오르고 있다”

장동혁 국민의힘 대표는 14일 이재명 대통령의 최측근 김현지 대통령실 제1부속실장을 겨냥해 “존엄현지의 실체가 조금씩 수면 위로 떠오르고 있다”고 말했다.
장 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 “경기동부연합과 관련이 있다고 했더니, 대통령실은 ’종북몰이’라고 답했다. 일단 사실은 인정한다는 것인가? 그리고 경기동부연합이 종북단체인 것을 자인한 것인가?”라며 이같이 주장했다.
그러면서 “추석 전에는 경찰이 크게 한 건 했으니, 이제 ‘존엄 현지’를 덮기 위해 특검이 한 건 할 때가 된 듯하다. 느낌이 온다”고 덧붙였다.
앞서 박정훈 국민의힘 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 김미희 전 통합진보당 의원의 선거법 재판 판결문을 제시하며 김현지 대통령실 제1부속실장에 대해 “김일성 추종 세력인 경기동부연합과 연결돼 있다”고 주장했다.
이에 대해 민주당은 “유통기한이 지난 색깔론이자 망상”이라고 했으며, 대통령실은 “일종의 ‘종북몰이’ 의혹제기로 보인다. 5공 때도 안 먹힐 프레임”이라고 일축했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
