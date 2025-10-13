李대통령 “문화가 국격이자 경쟁력…규제 혁신 속도내야”

이재명 대통령이 13일 “문화콘텐츠 기반 확충에 필요한 재정이나 세제 규제 측면에서 혁신 속도를 내야될 것”이라고 주문했다.
이 대통령은 이날 오후 용산 대통령실에서 수석보좌관 회의(대수보)를 주재해 “21세기 국제사회에서는 문화가 국가의 국격이자 경쟁력, 국력의 핵심”이라며 이같이 말했다. 이 대통령은 “대한민국이 영토나 인구수도 많은 편도 아니고 국가 경쟁력 순위나 경제력, 군사력 등 많이 앞서있지만 압도적이진 않다”며 “그러나 한가지, 문화는 김구 선생이 소망하셨던대로 참으로 높고 강한 힘을 조금씩 발휘하기 시작했다”고 했다.
이 대통령은 “문화라고 하면 우리가 보통 음악, 예술 이런 것들을 들지만 요즘은 드라마, 영화, 푸드, 뷰티, 온갖 영역을 다 포괄한다”며 “가장 종합적으로는 역시 문화 핵심은 민주주의라는 하나의 가치 체계가 아닐까 생각한다”고 말했다. 이어 “K-컬처 성취를 더욱 굳건히 뿌리내리기 위해서는 문화생태계 전반을 포괄하는 종합적 대책 수립이 꼭 필요하다고 생각된다”며 재정이나 세제 규제 측면에서 혁신 속도를 강조했다.
이 대통령은 “정치는 국민 삶과 공동체 더 나은 내일을 위해 존재하는 것”이라며 “국민 먹고사는 문제를 해결하기 위해서라면 없던 길도 만들어내는 게 정치 책임이자 주권자 국민들의 뜻”이라고 했다. 그러면서 “대내외 여건이 어렵지만 바람이 거셀수록 연이 높이 나는 것도 생각해야겠다”며 “지금 위기를 국민 삶 개선하는 새로운 기회로 만들 수 있도록 주권자 제1의 공복으로서 국가 역량을 단단하게 모아나가야겠다”고 말했다.
댓글 0