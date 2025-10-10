“김현지 문제 없는데 부를수 있나”…국감 불출석 밑밥 까는 與

소관 상임위원장 맡고 있는 김병기
더불어민주당 김병기 원내대표가 10일 김현지 대통령 부속실장을 국정감사 증인으로 채택하는 것 관련 “문제가 없는데 부를 수 있나”라고 말했다. 우상호 대통령실 정무수석 등이 “김현지는 100% 국회에 출석할 것”이라고 말한 것과는 다른 결의 발언이다.
“총무비서관 당시 무슨 문제 있었나”
우상호 ‘100% 출석’ 발언과 엇박자
野 “인사개입 의혹 등 미스터리 풀것”
김 원내대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열고 “그 문제가 이상하게 정쟁화돼 있다. 제가 운영위원회에서 결론 안 내린 이유가 있는데 필요하면 부르고 필요 없으면 안 부르는 문제”라며 이같이 밝혔다. 그는 국회 운영위원회 위원장이기도 하다. 대통령실은 운영위의 피감 기관이다.
김 원내대표는 또 “총무비서관을 부르는 게 관례였다고 주장하는데, (운영위를 개최하면서) 제가 분명히 ‘오늘 의결 이후에 기간증인 질의 사람이 인사이동, 신규임명된 경우 해당 직위 신규임명된 사람으로 하겠다’고 이야기를 했다”고 했다.
이어 “너무 당연한 이야기 같다. 여기에서 벗어나려면 예를 들어 김현지 부속실장이 총무비서관 보임될 당시 참사가 났다던지 무슨 문제가 있었다면 고려해 볼 수 있는데, 그런 문제가 없는데 부를 수 있나”고 말했다.
그러면서 “그렇게 따지면 (전 정권) 인사에 가장 관여한 김건희를 불러야지. 이 건은 철저하게 원칙대로 하겠다”며 “이거 관련해서 개인 의견들이 나오고 있는데 개인 의견 고려할 필요 없고 상의할 필요도 없다. 공식적인 것은 운영위원장과 운영위에서 정한다”고 강조했다.
이에 대해 문진석 원내수석부대표도 “기관증인 문제는 간사간 합의 사항”이라며 “다만 저번에도 말씀 드렸지만, 정쟁 땔감용으로 사용되는 건 거부한다”고 했다.
그는 “방금 원내대표이자 운영위원장이 말했듯이 뭔가 문제가 있다면 당연히 (증인으로 채택해야 하지만) 그런데 그런 문제 없이 막연하게 정쟁 야기할 의도라면 받아줄 수 없는 것”이라고 했다.
앞서 이재명 대통령의 ‘그림자 측근’으로 불리는 김 부속실장은은 지난달 29일 총무비서관에서 대통령제1부속실장으로 자리를 옮겼다. 당시 국민의힘은 이번 인사가 김 부속실장의 국회 출석을 피하기 위한 것이라고 주장하며 “‘그림자 대통령(김 부속실장)’이 전 국민 앞에 드러나는 것이 두려운 것이냐”고 비판했다.
이날도 국민의힘 김 부속실장을 향한 공세를 멈추지 않았다. 국민의힘 최수진 원내수석대변인은 논평을 통해 “국감에서 김현지 미스터리를 풀겠다”며 “대통령의 최측근이자 1급 공직자인 만큼, 김 부속실장은 국정감사에 출석해 각종 의혹을 국민 앞에 직접 해명해야 한다”고 강조했다.
그는 “김 부속실장은 총무비서관 재직 당시 국정농단에 가까운 인사개입을 했다는 의혹이 있다. 여러 장관 후보자, 대통령실 내부 인사 실패에 대통령실 인사 검증 책임론도 제기됐다”며 강선우 여가부 장관 후보자에게 낙마 통보를 전달한 사실, 김인호 산림청장을 직접 천거했다는 의혹 등을 열거했다.
그러면서 “민주당은 ‘만사현통’ 논란의 진실을 숨길 이유가 없다”며 “국민이 이해할 수 있도록 김 부속실장이 직접 국감장에 출석해 공직자로서의 모든 의혹을 당당히 밝히기 바란다”고 덧붙였다.
박성진 기자 psjin@donga.com
