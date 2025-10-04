동아일보

李대통령 추석 인사 “살림살이 풍족하도록 최선”

  2025년 10월 4일

이재명 대통령과 김혜경 여사가 추석을 맞아 대국민 추석 인사를 보냈다. KTV 유튜브 캡쳐.
이재명 대통령이 추석 명절을 맞아 “고단한 삶에 힘겨우신 우리 국민 여러분의 부담을 덜어내고 모두의 살림살이가 더욱 풍족해질 수 있도록 더욱 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

4일 이 대통령은 추석 맞이 대국민 메시지에서 “국민의 삶을 책임져야 할 대통령으로 한없이 무거운 책임감을 느낀다”면서 이같이 전했다.

이 대통령은 영상에서 “무더운 여름이 가고 어느덧 추석 명절이 성큼 다가왔다. 한 해의 풍요를 기원하며 내일의 희망을 꿈꿔야 할 한가위지만 즐거움만 나누기엔 민생의 어려움이 여전히 크다”고 말했다.

그러면서 이 대통령은 “우리 산업과 나라가 다시 성장하고 힘차게 도약할 수 있도록 모든 노력을 아끼지 않겠다”면서 “더 나은 내일을 향한 우리 국민들의 단결된 의지와 열망이 있기 때문에 어떤 어려움도 반드시 이겨낼 수 있으리라 확신한다”고 강조했다.

아울러 김혜경 여사는 “‘더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라’라는 말처럼 우리 모두를 고루 비추는 둥근 달빛처럼 여러분 모두의 가정에 건강과 행복이 가득하기를 기원한다”고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
