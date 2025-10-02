송언석 “3대특검 해체가 진정한 검찰개혁…李-김현지는 경제공동체”

국민의힘 송언석 원내대표는 2일 “3대 특별검사팀(김건희·내란·순직해병) 해체가 진정한 검찰개혁이란 점을 분명히 밝힌다”라고 말했다.
송 원내대표는 이날 오전 국회에서 현안 관련 기자간담회를 열고 “기소·수사권 분리를 위해 검찰을 해체해야 한다면 기소·수사권을 다 쥔 특검이 가장 먼저 해체돼야 한다”며 이같이 밝혔다.
송 원내대표는 민중기 특별검사팀에 파견된 검사 전원이 검찰청 폐지에 반발해 원대 복귀를 요청한 것을 거론하며 “검사들의 문제의식이 지극히 옳다”고 말했다. 이어 “(당정이) 배임죄 폐지를 주장하고 있는데 관철된다면 민중기 특검에서 수사해 온 배임 수사는 전부 무효가 되는 것”이라며 “입법독재의 자승자박”이라고 주장했다.
김현지 대통령실 제1부속실장의 국정감사 출석도 거듭 촉구했다.
송 원내대표는 “김 실장은 이 대통령이 변호사이던 시절 성공보수를 대신 받았다는 기사가 나왔다. 이 정도면 측근을 넘어 경제공동체”라며 “성남시 시민단체에서 오랫동안 함께 활동해온 김인호 산림청장 임명에도 상당한 영향력을 발휘했다고 알려져있다. 현 정권 ‘1.5인자’라는 김 실장의 위상과 권력이 어느 정도인지 밝혀야 한다”고 주장했다.
아울러 ‘조희대 대법원장·한덕수 전 국무총리 회동설’을 제기한 더불어민주당을 향해 “조작된 녹취록 근거로 조 대법원장을 축출하려는 시도를 즉각 중단해라”고 밝혔다. 이어 “허구 의혹으로 대법원장 흔들어대는건 사법독립 훼손하는 것”이라고 말했다.
당정을 향해서는 “연휴를 앞두고 마지막으로 정부·여당에 호소한다. 향후 합의된 일정과 안건으로 본회의를 열어주시기 바란다”며 “민생 입법을 처리하기 위해서 여야가 머리를 맞대고 합의한 후에 본회의를 열고 법안을 처리했으면 좋겠다”고 말했다.
그러면서 “의사일정과 안건에 대해서 여야가 합의를 한다면 필리버스터를 할 이유가 전혀 없다”며 “추석 연휴 뒤에는 국민들에게 정쟁보다는 민생을 위해서 국회에서 여야가 힘을 합치는 모습을 보여주기를 강력히 희망한다”고 덧붙였다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
