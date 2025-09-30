정청래, 거래소 찾아 “코스피 5000시대, 현실화 위해 당력 집중”

정청래 더불어민주당 대표는 30일 “민주당은 이재명 대통령의 국정철학에 맞게 ‘코스피 5000 시대’를 현실로 만들기 위해서 앞으로도 모든 당력을 집중할 것”이라고 말했다.
정 대표는 이날 서울 여의도 KRX한국거래소 서울사무소에서 자본시장 현장간담회를 열고 “이재명 대통령이 제시하는 코스피 5000 시대는 우리 경제의 체질을 완전히 바꿔 부가가치를 연속적으로 창출함으로써 그 과실을 우리 국민 모두가 나누는 선순환의 고리를 만들어내자는 것”이라며 이같이 밝혔다.
정 대표는 “오랜 세월 너무나도 많은 자본이 부동산 시장으로 흘러 들어가면서 새로운 부가가치의 창출 없이 부익부 빈익빈의 양극화의 어두움만 가중시켰던 것 같다”며 “부동산 시장이 우리 경제 전반을 좌지우지하는 기형적 구조가 형성되고 그로 인해서 소비와 투자 여력 뿐만 아니라 노동의 가치와 출산율까지도 영향을 미치는 등 많은 사회적 문제를 야기했다”고 말했다.
이어 “이제는 돈의 물줄기를 바꿔야 한다”며 “주식시장에 투자하는 것은 기업의 자금조달을 도와 새로운 기술 개발과 설비 투자, 고용 창출로 이어지게 하고 이는 가계소득의 증가와 소비 확대를 낳아 기업의 매출 증가로 돌아가게 된다”고 했다.
그는 “지난 7월 국회 본회의에서 기업의 지배구조 개선과 주주 권익 강화를 골자로 하는 상법 개정안을 통과시켰고, 당 차원에서 코스피 5000 특별위원회를 구성해 소액주주 보호 등을 위한 자본시장법 개정에 대해 집중 논의하고 있다”며 “자본주의의 꽃이라고 하는 주식시장이 잘 돼야 우리 경제도, 우리 국민의 삶도 좋아지겠다는 생각을 한다. 주가지수가 계속 높아졌으면 좋겠다”고 말했다.
