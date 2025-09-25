“김현지 국감 못부른다” vs “金이 존엄이냐”

“김현지 총무비서관은 절대 불러서는 안 되는 존엄한 존재입니까.”(국민의힘 유상범 원내운영수석부대표)
“(김 비서관을) 정쟁의 도구로 삼으려고 하는 것이고, 국민의힘 의도에 동조할 수가 없습니다.”(더불어민주당 문진석 원내운영수석부대표)
여야는 24일 국회 운영위원회 전체회의에서 김현지 대통령총무비서관이 국정감사 기관증인 명단에서 빠진 것을 두고 강하게 충돌했다. 국민의힘은 국회 관례대로 김 비서관이 대통령실 국정감사에 기관증인으로 출석해야 한다고 주장했으나, 민주당은 강훈식 대통령비서실장이 출석하는 만큼 김 비서관이 출석하지 않아도 된다고 맞섰다. 김 비서관은 1998년 성남시민모임 창립 때부터 이재명 대통령을 30년 가까이 보좌해 온 ‘성남라인’의 핵심이다. ‘만사현통’이라는 표현이 있을 만큼 대통령실의 실세로 꼽히지만 개인 이력이 거의 알려지지 않은 데다 외부에 모습을 드러내지 않아 ‘그림자 측근’으로 불린다.
운영위 야당 간사인 유 수석부대표는 김 비서관이 증인 명단에서 제외된 데 대해 “14대 국회 이후에 총무비서관이 단 한 번도 증인에서 제외된 적이 없다”며 “민주당이 용산 대통령실의 2중대나 출장소가 아니지 않느냐”라고 지적했다. 같은 당 조지연 의원도 “1987년 민주화 이후 모든 정부의 총무비서관이 다 나왔다”며 “인사와 재정, 행정 전반을 관리하는 총무비서관이 당연히 있어야 제대로 된 국감이 진행된다”고 강조했다.
반면 운영위 여당 간사인 문 수석부대표는 “보통 정부 (출범 후) 6개월은 허니문 기간으로, 정부에 협조적인 게 그동안 관례였다”며 “김 비서관보다 더 많은 권한을 갖고 있는 게 대통령실비서실장 아닌가. 대통령비서실장한테 따져 물어도 충분히 국정감사에 지장이 없다”고 반박했다.
여야 간 이견이 좁혀지지 않자 민주당 원내대표인 김병기 운영위원장은 “여야 간사 간에 좀 더 협의를 하라”며 “오늘 의결하지 않고 다음에 의결하는 것으로 하겠다”고 말했다. 결국 운영위는 이날 국정감사계획서만 의결했다.
