강훈식 “추석 연휴 전력공급 넘쳐 정전 안되도록 철저 대비”

강훈식 대통령실 비서실장이 추석 연휴 기간 전력 수급 불안이 발생하지 않도록 철저한 대비를 당부했다.
전은수 대통령실 부대변인은 15일 서울 용산 대통령실 청사에서 비서실장 주재 수석보좌관 회의가 끝난 뒤 브리핑을 갖고 “올해 추석 연휴는 최대 10일간 장기간 연휴로 역대 최저 수준의 전력 수요가 전망된다”며 “국가 전력망에 흐르는 전기는 수요에 비해 공급이 부족해도 문제지만 공급 넘쳐도 블랙아웃이 발생할 수 있다”고 설명했다.
그러면서 “강 비서실장은 전력 당국에 사전에 면밀한 계획 수립과 철저한 현장 점검을 주문했다. 또 재생에너지가 주력 전원으로 자리 잡아가는 상황에서도 국민과 기업이 정전 걱정 없이 일상을 유지할 수 있도록 배터리 기반 에너지저장장치(ESS)를 신속히 확충하는 등 근본적인 대책 마련을 지시했다”고 밝혔다.
또 강 비서실장은 젠트리피케이션 방지 방안으로 소상공인들의 각기 사업 등에 대한 검토를 지시했다. 전 부대변인은 “새로운 볼거리와 먹거리를 제공해 관광객 방문객을 끌어들이고 서울 경리단길, 전주 한옥마을 등 지역 소상공인 수입 증대로 이어지고 있기도 하다. 다만 한편으로 상권 활성화가 임대료 상승을 자극하고 가성비 하락, 기존 소상공인 이탈을 거쳐 상권이 다시 침체로 연결되는, 이른바 젠트리피케이션을 걱정하는 목소리 있는 것도 사실”이라고 말했다.
그러면서 “강 비서실장은 그간 정부가 상가 임대차 보호법 제정을 통해 10년간 계약갱신을 보장하고 임대료 인상을 제한하는 한편, 임차인들의 점포 매입 지원을 위한 융자 사업, 공공부문이 직접 상가를 조성해 염가 제공하는 사업도 시행했지만, 기대했던 만큼의 실효성을 나타내지 못하고 있다고 우려했다”고 덧붙였다.
이어 “중소벤처기업부 등 소관 부처에서는 도심 상권 재생 사업, 관광 활성화 사업 등이 젠트리피케이션으로 이어져 성실하게 일하는 소상공인이 삶의 터전에서 밀려나는 아픔을 겪지 않도록 소상공인 내 가게 소유 지원 정책을 검토할 것을 지시했다”고 밝혔다.
마지막으로 강 비서실장은 서신 민원 등 오프라인 민원 진행 안내 개선을 지시했다. 전 부대변인은 “국민신문고에 접수되는 서신 방문 등 오프라인 민원은 연간 약 13만 건에 달할 정도로 빈번하게 접수되고 있지만 문자나 이메일로 진행 상황을 민원인에게 자동 안내하는 체계가 마련돼 있지 않다”고 말했다.
이어 “강 비서실장은 민원은 단순한 서류가 아니라 누군가의 절실한 사정이 담긴 목소리라며 그 목소리가 어디까지 전달됐는지, 어떻게 다뤄지는지 안내하는 건 행정의 투명성뿐 아니라 사람을 안심시키는 배려라고 했다”며 “국민권익위원회는 행정안전부와 협의해 민원인이 오프라인 민원 접수 시에도 온라인 민원과 동일하게 문자나 이메일을 통해 진행 단계별로 안내를 받을 수 있도록 민원 처리 기준과 담당자 업무 지침 등을 조속히 개정하고 각 부처와 지자체에도 지침이 전파될 수 있도록 지시했다”고 덧붙였다.
댓글 0