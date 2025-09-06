조국당 이규원 “성희롱은 범죄 아냐” 발언 논란… 국힘 “반사회적”

검사 출신인 조국혁신당 이규원 사무부총장이 당내 성 비위 사건과 관련해 “성희롱은 범죄는 아니다”며 2차 가해성 발언을 해 논란이 일고 있다.
이 부총장은 5일 방송된 JTBC유튜브 ‘장르만 여의도’에서 진행자가 ‘언어 성희롱 같은 경우도 소개해 드릴만 한 게 아니라, 범죄 사실이라 할지라도 얘기할 만한 게 아니라’라고 하자 도중에 말을 끊고 “성희롱은 범죄는 아니고 어쨌든 품위유지 의무 위반은 될 것”이라고 했다.
이어 “성희롱이라고 통상 포섭이 될텐데, 언어 폭력은 범죄는 아니다”며 “경찰의 수사가 진행되고 있고 아직 결론이 안 나왔다”고 부연했다.
조국당 강미정 대변인은 4일 “당이 (성비위 등) 피해자 절규를 외면했다”며 탈당 의사를 밝혔다. 이에 김선민 대표 권한대행은 이튿날 기자간담회에서 “피해자 요청에 따라 외부 기관 조사, 외부 위원회 판단을 중심으로 철저하게 공적 절차대로 진행하고자 노력했지만 사건 처리 과정이 부족했다”며 고개를 숙였다. 조국당은 성비위 사건 가해자 2명에게 각각 제명과 당원권 정지 1년의 중징계를 내렸다고 한다.
당 지도부가 사과 회견을 진행한 당일 2차 가해성 발언이 나오자 국민의힘은 강하게 비판했다. 박성훈 수석대변인은 논평에서 “‘개혁’과 ‘평등’을 외쳐온 세력들이 성비위 사건을 가볍게 여기고, 잘못된 언행을 두둔하는 모습을 반복하고 있다”며 “이는 피해자에 대한 명백한 2차 가해이자 성범죄의 심각성을 축소·왜곡하는 반사회적 인식”이라고 꼬집었다. 이어 “조국당은 이제라도 변명과 감싸기를 중단해야 한다”고 했다.
