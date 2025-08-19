동아일보

노동장관 “철도사고 수사전담팀 구성…법 위반여부 철저 규명”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 8월 19일 17시 21분

김영훈 고용노동부 장관이 1일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 질의에 답하고 있다. 뉴시스.
김영훈 고용노동부 장관은 19일 경부선 철도 사고와 관련해 재해수습본부를 구성하고 수사 전담팀을 구성하라고 지시했다. 김 장관은 “일어나선 안될 후진적 사고가 또 발생한 것으로, 각종 산업안전 의무 위반이 밝혀지면 강력한 책임을 묻겠다”고 했다.

고용노동부는 이날 김 장관이 본부와 대구지방고용노동청에 중앙산업재해수습본부 및 지역산업재해수습본부를 즉시 구성하라고 했다고 밝혔다. 또 국토교통부와 협업해 사고 발생의 구조적인 원인을 규명하고 해당 사고에 대한 수사전담팀도 꾸린다. 팀 인원은 15명이다. 수사팀은 산업안전보건법과 중대재해처벌법 위반 여부 등을 살펴볼 방침이다.

이날 오전 10시 52분경 경부선 남성현~청도구간에서 구조물(비탈면) 안전점검 현장으로 걸어서 이동하던 작업자 7명이 달려오는 무궁화호 열차에 치였다. 이 사고로 2명이 심정지 상태로 병원에 이송됐지만 끝내 사망했다. 나머지 작업자들 중 4명이 중상, 1명은 경상을 입은 것으로 알려졌다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
