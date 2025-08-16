김문수 “단일대오 이탈자는 동지 아냐”… 안철수는 “인적 쇄신”

全大 일주일 앞 국힘, 전방위 분열
金, 전한길의 장동혁 지지에 “섭섭”
張은 전한길측 광복절 행사 참석
국민의힘 8·22 전당대회가 일주일 앞으로 다가온 가운데 찬탄(탄핵 찬성)파와 반탄(탄핵 반대)파 간 분열 양상이 전방위로 심화되고 있다. 인적 쇄신론과 전 한국사 강사 전한길 씨 징계는 물론이고 특검 수사 책임론을 두고 찬탄파와 반탄파가 서로 탈당을 종용하는 등 갈등의 골이 깊어지고 있는 것. 반탄 주자 간의 신경전도 치열해지면서 당 안팎에서는 “누가 당 대표가 되든 전당대회 이후 당이 쪼개질까 걱정된다”는 우려도 나온다.
반탄파인 김문수 후보는 15일 “대한민국을 사랑하고, 자유민주주의의 가치를 지키려는 모든 사람은 국민의힘 당사 앞으로 계속 모여 달라”며 “단일대오에서 이탈하는 자는 더 이상 우리의 동지가 아니다”라고 밝혔다. 김건희 특검(특별검사 민중기)이 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에 대한 압수수색영장 집행에 나서자 김 후보는 13일 밤부터 당사 1층에서 철야 농성을 하고 있다. 김 후보가 단일대오를 강조한 건 찬탄파를 겨냥한 것으로 풀이된다.
찬탄파 후보들은 인적쇄신론을 강조하면서 반탄파를 압박했다. 안철수 후보는 이날 중앙당사에서 열린 원외당협위원장 협의회와 당 대표 후보 간 정책협약식에 참석해 “인적쇄신이 필요하다”며 “대선백서를 쓰고, 그에 따라 사과할 사람은 사과하고 정도에 따라서는 윤리위원회에 넘겨서 판단을 받게 할 것”이라고 말했다.
같은 찬탄파인 조경태 후보는 부산 지역 일정으로 인해 영상을 통해 정책협약식에서 정견을 발표했다. 조 후보는 “다른 후보들은 아직도 ‘윤 어게인(again)’을 외치며 탄핵 반대 당론을 고집하고 있다”며 “헌법을 유린한 자를 옹호하는 세력에 우리 당의 미래를 맡길 수 있겠는가”라고 지적했다. 앞서 조 후보는 윤석열 전 대통령 체포 저지를 위해 한남동 관저로 간 국민의힘 의원 45명을 인적쇄신 대상으로 지목하는 등 반탄파를 정조준했다.
반면 반탄파는 조 후보가 11일 내란 특검(특별검사 조은석)에 출석해 참고인 조사를 받은 것과 관련해 “당을 떠나라”라고 공세를 펼친 바 있다. 찬탄파와 반탄파가 서로를 향해 “당을 나가라”는 상황에 대해 한 영남 지역 의원은 “양측이 사실상 돌아올 수 없는 강을 건너면서 전당대회 이후에도 봉합되기 어려울 것 같다”고 전망했다.
같은 반탄파인 김 후보와 장동혁 후보 간에도 신경전이 벌어졌다. 김 후보는 전날(14일) 중앙당사에서 전 씨가 기자들과 만나 농성 중인 자신을 앞에 두고 장 후보를 공개 지지 선언한 데 대해 “선거 때 원수는 평생 원수란 말이 있다. 선거 때 이렇게 반대편으로 이야기를 하는 사람은 부부간에도 섭섭하다”고 말했다.
장 후보는 정책협약식 참석 후 기자들과 만나 김 후보가 국민의힘 지지층에서 앞서고 있다는 여론조사 결과와 관련해 “크게 연연하지 않는다”며 “결국 당심과 민심이 제게 몰릴 것”이라고 말했다. 장 후보는 이날 전 씨가 원장을 맡고 있는 한국청년지도자아카데미가 주관한 ‘광복 80주년 기념 자유콘서트’에 참석했다. 당 일각에서는 “전 씨에 대한 징계 바로 다음 날 전 씨가 사실상 주최한 행사에 당 대표 후보가 참석한 건 부적절한 행보”라는 지적이 나왔다.
