특검 출석 김예지 “계엄 해제 표결때 지도부 혼선 있었다”

12·3 비상계엄 당시 국회 계엄 해제 요구 결의안 표결 방해 의혹을 수사 중인 내란특검(특별검사 조은석)이 11일 국민의힘 김예지 의원을 참고인으로 소환했다. 특검은 이날 오전에는 같은 당 조경태 의원을 불러 조사했다. 두 사람은 특검 조사에 앞서 12·3 비상계엄 해제 표결 당일 당 지도부의 연락에 혼선이 있었다는 취지로 밝혔다.
김 의원은 이날 오후 특검팀이 있는 서울 서초구 서울고검에 출석하면서 “아직 (특검에서) 무엇을 물어볼지 모르겠지만, 아는 대로 소상히 말씀드릴 것”이라고 했다. ‘표결 당일에 당 지도부에서 당시 상황을 어떻게 전달했는지 기억이 나느냐’는 물음에 김 의원은 “그날 본회의장으로 부르기도 하고 중앙당사 3층으로 부르기도 했다. 그게 몇 번 교차됐다”며 “혼선이 있었던 것 같다”고 말했다. 이어 “개인적으로 문자를 보내 본회의장으로 와야 한다는 의원들도 있었고 연락 주체들이 조금씩 다르고 장소도 달랐던 게 (특검이) 궁금한 부분인 것 같다”고 했다.
김 의원은 비상계엄 당시 해제 요구 결의안 표결에는 참여하지 못했다. 당시 국민의힘 소속 의원은 18명만 해제 요구안 표결에 참여했다. 특검은 상당수 국민의힘 의원이 불참한 배경에 윤석열 전 대통령과 추경호 당시 원내대표 등 지도부가 관여했을 것이라고 보고 있다. 윤 전 대통령과 통화한 추 의원이 비상 의원총회 장소를 여러 차례 바꾸면서 다수 국민의힘 의원이 국회 의결에 참여하지 못한 것 아니냐는 의혹이 불거진 바 있다.
김 의원은 “(당시 장소를 알린) 문자 메시지도 가지고 있는 것도 있다”며 “(특검에서) 질문하는 대로 아는 만큼 답변하겠다”고 했다.
댓글 0