BTS ‘스윔’ 뮤비 무대 된 SK 창업주 한옥

故최종건 회장의 사저였던 ‘선혜원’… 작년 복합 문화공간으로 리모델링
‘아리랑’ 英오피셜차트 앨범 1위… ‘스윔’, BTS 곡 중 최고인 2위에
방탄소년단(BTS)이 20일 발매한 정규 5집 앨범 ‘아리랑(ARIRANG)’이 영국 오피셜 차트에 진입하자마자 앨범 순위 1위를 차지했다. 타이틀 곡 ‘스윔(SWIM)’도 싱글 차트에서 2위에 올랐다.
‘아리랑’은 27일(현지 시간) 영국 오피셜 차트가 발표한 주간 앨범 순위 톱 100에서 1위에 이름을 올렸다. BTS가 해당 차트에서 정상에 오른 건 2019년 ‘맵 오브 더 솔: 페르소나(MAP OF THE SOUL: PERSONA)’와 2020년 ‘맵 오브 더 솔: 7’에 이어 세 번째다.
‘스윔’은 싱글 차트 톱 100에서 영국 팝스타 올리비아 딘의 ‘레인 미 인(Rein Me In)’에 이어 2위를 차지했다. BTS 역대 곡들 가운데 해당 차트에서 가장 높은 순위다. BTS는 이 차트에서 ‘다이너마이트(Dynamite)’와 ‘버터(Butter)’, ‘마이 유니버스(My Universe)’로 각각 3위까지 오른 바 있다. 앨범 ‘아리랑’의 또 다른 수록곡인 ‘보디 투 보디(Body to Body)’도 28위, ‘FYA’는 39위로 차트에 진입했다.
29일 공개된 ‘스윔’ 라이브 영상 무대도 화제를 모으고 있다. 해당 영상은 SK그룹 창업주 고 최종건 회장이 거주했던 한옥 ‘선혜원’에서 촬영됐다. 서울 종로구 삼청동에 있는 선혜원은 최 창업주가 1968년 매입해 일가의 거처로 활용해 왔던 곳이다. ‘지혜를 베푼다(鮮慧)’는 의미의 이름은 최 창업주의 동생인 고 최종현 SK그룹 선대회장이 지은 것으로 알려졌다.
선혜원은 SK그룹에서 연수 용도 등으로 활용되다가, 지난해 리모델링을 거쳐 ‘경흥각 하린당 동여루’ 등 한옥 3채로 구성된 복합 문화 공간으로 탈바꿈했다. SK그룹은 지난해 ‘선혜원 아트 프로젝트’를 통해 김수자 작가의 ‘호흡―선혜원’전을 개최했으며, BTS 리더 RM도 이 전시를 찾았다. ‘스윔’ 영상 촬영은 BTS 측의 요청으로 성사된 것으로 전해졌다.
한편 BTS는 다음 달 9일 경기 고양종합운동장에서 월드 투어를 시작하는 가운데, 6월 12·13일 부산 공연은 아시아드 주경기장에서 열릴 것으로 알려졌다. 공연계에 따르면 BTS 측은 최근 부산 아시아드 주경기장 대관 계약을 맺었다. 특히 부산 공연은 BTS 데뷔(2013년 6월 13일) 13주년과 겹쳐 여러 부대행사가 함께 열릴 것으로 보인다. BTS 월드 투어는 세계 34개 도시에서 82회 열릴 예정이다.
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