4명에 생명 주고 떠난 ‘럭비 국가대표’ 윤태일

불법 유턴車 충돌뒤 뇌사, 장기기증
2010년과 2014년 아시안게임에서 두 차례 동메달을 목에 건 럭비 국가대표 출신 윤태일 씨(42·사진)가 장기 기증으로 4명을 살리고 하늘로 떠났다.
한국장기조직기증원은 윤 씨가 부산대병원에서 뇌사 장기 기증으로 심장과 간, 양쪽 신장을 기증했다고 30일 밝혔다. 인체 조직도 함께 나눠 100여 명이 장애를 회복하는 데 도움을 받게 됐다.
윤 씨는 8일 불법 유턴 차량에 부딪혀 심정지 상태로 병원에 이송됐지만 끝내 의식을 회복하지 못했다. 가족들은 과거 의학 드라마를 보다가 윤 씨가 ‘삶의 마지막 순간에 다른 생명을 살리는 게 좋은 일 같다’고 말한 것을 떠올리며 장기 기증에 동의했다.
경북 영주에서 2남 1녀 중 막내로 태어난 윤 씨는 연세대 럭비부, 삼성중공업 럭비단 등에서 활약했다. 2016년에는 체육 발전 유공자로 정부 체육 포장을 받았다.
