고려대 경영대, 英 타임스고등교육 평가 국내 1위

세계순위 100위권서 57위로 껑충 고려대 경영대가 영국 대학평가기관 타임스고등교육(THE)이 발표한 ‘2026 세계 대학 순위’ 경영·경제 부문에서 국내 1위를 차지했다. 고려대 경영대가 이 부문에서 국내 1위에 오른 것은 2018년에 이어 8년 만이다. 세계 순위는 57위로 지난해 101∼125위권에서 큰 폭으로 상승했다. THE는 1971년 영국 일간지 더타임스의 부록으로 시작해 2005년 이후 독립적으로 운영되는 글로벌 대학 평가 전문 기관이다.



서울대는 예술·인문학, 교육학, 법학, 생명과학, 물리학 등 5개 부문에서 국내 1위를 차지했다. 공학·컴퓨터공학 부문은 KAIST가, 의학 부문은 성균관대가 각각 국내 1위였다. 심리학 부문에서는 고려대 성균관대 연세대가 국내 공동 1위, 사회과학 부문에서는 서울대와 연세대가 공동 1위에 올랐다.





