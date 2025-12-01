2주에 한번만 육지로 ‘18년 섬 주치의’

“환자 보는 동안에는 돈 생각 말아야”
최명석 원장, 김우중의료인상 수상
닥터헬기 등 응급 수송체계 만들어
위상양-전진동씨도 함께 수상
“환자를 보고 있는 동안에는 돈을 생각하지 말고 최선을 다해야 합니다.”
30일 제5회 김우중의료인상을 수상한 최명석 전남 신안군 비금도 신안대우병원장(64)은 평소 어떤 마음으로 환자를 진료하는지 묻자 이같이 답했다.
최 원장은 2008년 신안대우병원을 인수해 비금도와 인연을 맺은 뒤 이후 18년째 2주에 한 번만 육지에 나간다. 의료 취약지인 지역 주민들의 주치의 역할을 전담하고 있다.
최 원장이 비금도에서 진료를 시작할 당시엔 야간 응급환자가 낚싯배를 타고 육지로 가야 했다. 이런 상황을 경험하면서 최 원장은 닥터헬기 등 응급환자 이송 체계 도입을 제안했다. 신안대우병원 응급실은 2010년 신안군 유일 지역 응급 의료기관으로 지정됐다. 최 원장은 “내가 여기서 나가면 병원이 문을 닫을 수밖에 없다. 진료를 그만두더라도 이 병원이 지속 가능한 구조를 만드는 게 목표”라고 밝혔다.
함께 상을 받은 위상양 전 장수군 보건의료원장(82)은 20년간 네 차례 보건의료원장을 맡으며 환자들을 돌봤다. 1971년 무의촌 근무로 장수군 보건소와 처음 연을 맺은 뒤 전북 전주시에서 18년간 개인 의원을 운영했다. 이후 지자체 요청으로 6년간 임실군 보건의료원 원장을, 14년간 세 차례 장수군보건의료원 원장을 맡았다. 위 원장은 “환자들에게 밤낮을 가리지 않고 연락이 와 휴대전화를 24시간 꺼본 적이 없다. 앞으로도 죽을 때까지 환자 곁에 있는 걸 큰 영광으로 생각하겠다”고 말했다.
전진동 미즈메디병원 진료부장(53)은 20년간 분만 1만여 건을 집도하며 산모와 태아의 안전을 지킨 공로로 수상자로 선정됐다. 의료봉사상은 2019년부터 에티오피아 아디스아바바 라스데스타병원에 상주하며 현지 의료진에게 백내장 수술을 전수하고 있는 윤창균 KOICA 글로벌협력의사(48), 17년째 부산 무료 진료소 ‘도로시의 집’에서 이주노동자와 소외된 이들을 진료하는 박재용 페리오치과의원장(58)이 선정됐다. 이형심 진도군 광석보건진료소장(54), 대한여성치과의사회도 함께 봉사상을 받았다.
김우중의료인상은 의료 사각지대에서 헌신하는 의료인을 지원하기 위해 2021년 대우재단이 제정했다. 대우재단은 1978년 고 김우중 대우그룹 회장이 사재로 세운 재단이다. 시상식은 9일 연세대 백양누리에서 열린다. 김선협 대우재단 이사장은 “올해는 특히 인구가 감소한 의료 취약지와 섬처럼 고립돼 가고 있는 필수 의료 부문을 눈여겨 살폈다”고 말했다.
