가우디 ‘사그라다 파밀리아’, 가장 높은 성당 됐다

143년째 공사중인 가우디 설계 걸작
중앙탑 일부 들어서며 높이 162.91m
몇달내 172m로… 완공 10년 더 걸릴듯
스페인의 세계적인 건축가 안토니오 가우디(1852∼1926)가 설계해 143년째 공사가 진행 중인 바르셀로나 사그라다 파밀리아 대성당이 지난달 30일(현지 시간) 세계에서 가장 높은 성당으로 기록됐다.
영국 BBC 등에 따르면 이 성당 내 ‘예수 그리스도’ 중앙탑 일부가 들어서면서 높이가 162.91m로 높아졌다. 종전 최고 높이 성당은 1890년 완공된 독일 바덴뷔르템베르크주의 울름 대성당(161.53m)이었다. 중앙탑이 몇 달 내 완공될 경우 사그라다 파밀리아 대성당 높이는 172m에 달하게 된다. 가우디는 자신의 건축물이 하느님이 창조한 바르셀로나 몬주익 언덕(173m)보다 높아선 안 된다는 신념에 따라 성당의 높이를 172m로 설계했다.
1882년 주춧돌이 놓인 이 성당은 가우디 사망 100주기가 되는 내년에 전체 구조와 본관 공사가 완료될 예정이다. 정교한 외관 공사 및 내부 장식 작업을 포함해 최종 완공까지는 약 10년이 더 걸릴 것으로 전망된다. 가우디 설계의 난해함과 재정난, 스페인 내전 등의 이유로 성당의 완공 시기는 계속 늦춰졌다. 최근에는 코로나19 팬데믹으로 공사가 중단되기도 했다. 1926년 가우디 사망 당시에는 설계된 총 18개의 탑 중 한 개만 완성된 상태였다. 이는 설계된 공정의 25%에 해당했다.
바르셀로나, 나아가 스페인을 대표하는 문화유산이자 관광명소로 꼽히는 이곳은 2005년 성당의 탄생석 정면과 지하 봉안당이 유네스코 세계문화유산에 등재됐다. 교황 베네딕토 16세(2005∼2013년 재임)는 2010년 이곳을 ‘성당’에서 ‘대성당’으로 승격했다.
아직 미완성임에도 독특한 외관 등이 유명해지면서 관광객들의 발길도 끊이지 않고 있다. AP통신에 따르면 지난해 490만 명이 이곳을 방문했고, 그중 15%는 미국인 관광객이었다. 관광수입과 신자들의 기부금 등으로 성당 건축이 진행되고 있다.
