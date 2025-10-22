제11회 ‘생명의 바다 그림대회’ 해수부장관상 박가희 양 등 1300명 수상

동아일보와 채널A가 공동 주최한 제11회 ‘생명의 바다 그림대회’에서 대상인 해양수산부장관상(중고등부)을 받은 박가희 양(15)은 21일 서울 서대문구 동아일보 충정로 사옥에서 열린 시상식에서 이렇게 수상 소감을 전했다. 박 양은 지난해에 이어 두 번째로 대상을 수상했다. 올해는 바다에서 활동하는 아이들의 모습을 생동감 있게 표현해 호평받았다. 박 양은 “시각디자인학과에 진학해 순수하고 따뜻한 세상을 담는 일러스트레이터가 되고 싶다”고 포부를 밝혔다.
대상인 교육부장관상(중고등부)을 수상한 정하윤 양(16)은 물 밖으로 나온 금붕어와 한 소녀가 눈을 맞추는 장면을 그려 눈길을 끌었다. 정 양은 “환경오염이 심각한 시대에 사람과 물고기가 마주 보면서 교감하는 모습을 담고 싶었다”고 말했다.
이번 시상식에는 대상(교육부·행정안전부·해양수산부·환경부장관상)과 금상(인천시장상, 해군참모총장상, 해양경찰청장상, 인천시교육감상 등)이 27명에게 수여됐다. 수상 학생 가족 등 60여 명이 참석했다. 올해 대회는 4월 29일부터 6월 15일까지 온라인 예선을 통해 진행됐으며, 유치부부터 고등학생까지 전국에서 약 3800명이 참가했다. 본선은 7월 20일 인천 송도컨벤시아에서 열렸고, 예선을 통과한 300명이 실력을 겨뤘다. 은상·동상·장려상을 포함한 전체 수상자는 1300명이다.
