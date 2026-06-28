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고양이 눈
[고양이 눈]오차 제로
동아일보
입력
2026-06-28 23:09
2026년 6월 28일 23시 09분
변영욱 기자
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작품을 걸 최적의 위치를 찾고 있습니다. 레이저로 기준선을 표시한 뒤 정확한 지점을 포착합니다. 조금의 기울어짐도 용납하지 않겠다는 듯.
―정부서울청사에서
고양이 눈
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변영욱 기자 cut@donga.com
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